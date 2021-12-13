С 1 января восстановится процентная ставка по налоговой задолженности

После введения правительством Республики чрезвычайного положения процентная ставка по налоговой задолженности до конца 2021 года была снижена до 0,03%. А в случае рассроченной налоговой задолженности можно было претендовать на полное освобождение от уплаты процентов по задолженности.

По словам руководителя службы делопроизводства по задолженностям НТД Еве Тамбрикас, с нового года будет восстановлена прежняя процентная ставка для всех налоговых задолженностей. Это коснется и тех задолженностей, по которым сейчас проценты начисляются по ставке 0,03%. "Я хочу особенно обратить внимание на то, что если ввиду коронакризиса можно было ходатайствовать о более высокой льготной процентной ставке по рассроченным налоговым задолженностям, то с 1 января льготная процентная ставка максимально составит 50% ", — сказала Тамбрикас.

На все текущие платежи и платежи, своевременно уплаченные в рамках составленных графиков, в которых льготная процентная ставка при оформлении рассрочки была в диапазоне 60%-100%, с нового года будет действовать льгота в размере 50%. "Мы напоминаем нашим клиентам, что если у вас возникли трудности с осуществлением платежей, мы призываем вас своевременно перенести срок погашения задолженности и подать ходатайство в среде э-услуг e-MTA", — добавила Тамбрикас.

Более подробную информацию о своих налоговых обязательствах клиенты могут найти в разделе e-MTA "Учёт" или на сайте НТД. Запрос о задолженности можно подать на главной странице в разделе "Прямые ссылки" — "Публичные запросы" — "Запрос задолженностей".