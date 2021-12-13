ВИДЕО | Самый загрязненный водоем Эстонии полностью очищен

К настоящему времени из прудов-отстойников очищенного ручья извлечен весь ил, содержащий нефтепродукты. В общей сложности в ходе этих работ было извлечено и подверглось термической обработке 51 700 кубометров ила. Очищенный ил был использован в качестве материала для отсыпки покрытия находящейся в среднем течении Крооди свалки промышленных отходов, которые содержат тяжелые металлы. Кроме того, было выкопано новое русло длиной один километр. Таким образом, свалка промышленных отходов осталась в стороне от ручья. Его нижнее течение протяженностью 1,4 км было очищено путем выемки загрязненного грунта.

По словам министра окружающей среды Эрки Сависаара, ручей Крооди был очищен от очень серьезных загрязнений. ”Перед началом работ ручей был самым грязным водоемом в Эстонии. Однако теперь, благодаря проделанной работе, состояние окружающей среды в окрестностях Таллинна значительно улучшилось, к тому же это большая победа и для экологии всего Финского залива”, — сказал министр.

По словам руководителя проекта отдела водных ресурсов Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо, выкопанный из прудов ручья загрязненный нефтепродуктами ил был очищен при помощи технологии термодесорбции. ”Загрязняющие вещества, которые содержатся в грунте, переводятся с помощью этой технологии в газообразное состояние; газ сжигается на установке очистки грунта, после чего дымовые газы проходят очистку от мелкой пыли и обработку водным раствором гидроксида натрия”, — пояснил Яаксоо.

Ручей Крооди был выкопан в 1893 году и соединил между собой озеро Маарду и залив Мууга. Качество воды ручья было самым наихудшим в 1960-х и 1970-х годах, когда на химическом комбинате в Маарду производились серная кислота и суперфосфат. В то время не предпринималось никаких мер по защите воды, и все загрязнения сливались в ручей, по которому они попадали в залив Мууга. Ситуация начала улучшаться в конце прошлого века, когда в Маарду прекратилось производство фосфоритов и предприятия начали уделять внимание экологии.