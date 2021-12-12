ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | На тропе здоровья в Пяэскюла произошел взрыв, погиб человек. Делом занимается КаПо

Что именно стало причиной взрыва, выяснится в ходе следствие, сообщили в полиции безопасности.

В группе жителей Нымме в Facebook один из пользователей признался, что взрыв был сильным, и даже его дом завибрировал. Другой пользователь рассказал, что видел полицию, группу саперов и скорую помощь. ”На Мяннику я тоже слышал взрыв, думал, это взрываются бомбы”, — прокомментировал третий.

Фотограф Delfi рассказал, что около 22.15 эксперты работали на большой оцепленной территории на тропе здоровья. За их работой наблюдала группа из шести человек, проживающих неподалеку. "Раздался взрыв, и я услышал крик", — рассказал один из них. Он добавил, что примерно через 15 минут приехала полиция.

Местные жители считают, что погиб пожилой мужчина, их сосед. Однако полиция пока не предоставила СМИ никакой информации о погибшем.

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Сегодня одних из местных жителей рассказал Delfi, что вчерашний взрыв был настолько сильным, что разбудил его. Звук был слышен даже на улице Ванемуйзе.

Также сегодня на месте продолжают работать специалисты.

Место происшествия рано утром:

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