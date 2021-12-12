Новая инициатива Swedbank дала молодым людям возможность сделать первый шаг в инвестировании

По словам руководителя подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла, самым важным показателем для банка является то, что 82% молодых людей, забравших свой подарок, сохранили свои паи в фонде и, по возможности, пополнили свой портфель.

"Согласно опросам, молодые люди очень заинтересованы в начале инвестирования, и хотят знать об этом больше. Swedbank активно содействует образованию инвесторов и финансовой грамотности в целом, но лучшим учителем зачастую является практический опыт. Мы надеемся, что молодые люди, сделавшие первые шаги на пути к долгосрочному инвестированию при поддержке Swedbank, будут продолжать регулярно инвестировать, потому что раннее начало обычно даёт лучшие результаты", — сказал Улла.

С учётом того, что последние пять месяцев также включают рекордное первичное размещение акций Enefit Green, это нашло отражение и в предпочтениях молодых инвесторов. Более половины объёма пришлось на акции Enefit Green, за ними следуют фонды Swedbank Robur, на которые пришлось 5 процентов сделок. Акции Coop Bank, облигации IuteCredit и акции китайской компании недвижимости Xinyuan Real Estate следовали за ними с долями менее трёх процентов.

"Покупка акций балтийских компаний и фондов Swedbank, безусловно, является наиболее привлекательным местом для начала инвестирования с небольшими суммами, благодаря отсутствию комиссий за транзакции. Мы надеемся, что своим подарком мы придали импульс, который поможет молодым людям с раннего возраста обеспечить себе хорошее будущее", — добавил Улла.

Подарок Swedbank в виде паёв Swedbank Robur Access Edge Global Fund стоимостью 15 евро по-прежнему будет доступен для всех 18-летних клиентов банка в разделе программы "Для молодёжи и студентов", который можно найти внизу главной страницы банковского сайта справа.