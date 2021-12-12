Опрос: люди считают правильным начинать откладывать деньги на пенсию в молодости

Согласно опросу*, проведённому банком Luminor в Эстонии, Латвии и Литве, большинство жителей стран Балтии согласны с тем, что начинать откладывать деньги на пенсию необходимо в молодом возрасте — между 18 и 24 годами. Так считают 32% жителей Латвии, 37% жителей Литвы и 43% жителей Эстонии.

Результаты исследования показывают, что молодые люди в возрасте 18–29 лет (39%) чаще всего соглашаются с тем, что они будут материально обеспечены в старости, если начнут откладывать деньги сразу после достижения совершеннолетия, в то время как пожилые люди в возрасте 60–74 лет соглашаются с этим реже всего (29%). Те, кому за 60 и кто приближается к пенсионному возрасту, считают, что наиболее подходящее время для того, чтобы начать заботиться о финансово обеспеченной старости, это период между 25 и 34 годами — 34% респондентов в этой возрастной группе. Только 6% всех респондентов заявили, что им не стоит думать о накоплениях на пенсию до 55 лет.

"Важно начать откладывать деньги на пенсию как можно раньше — чем раньше Вы начнёте, тем больше сможете накопить на пенсию. Начав в молодом возрасте откладывать на пенсию как минимум 20–30 евро из своего ежемесячного дохода, и увеличивая свои регулярные взносы на 5–10 евро в год, Вы значительно улучшите своё финансовое благополучие на пенсии. Даже если до выхода на пенсию осталось совсем немного времени, ещё не поздно начать откладывать деньги, хотя Вам придётся делать более крупные ежемесячные взносы. Мы также рекомендуем откладывать часть дополнительного дохода, например, подоходный налог, который государство возвращает при взносах в третью пенсионную ступень", — говорит менеджер по пенсионным продуктам Luminor Ханнес Кууск.

Хотя женщины и мужчины выражают схожие взгляды на наиболее подходящий возраст для начала откладывания средств на пенсию, исследование Luminor показывает, что молодые женщины в возрастной группе 18–29 лет реже всего (6%) откладывают средства в третью ступень.