По словам вице-мэра Каареля Оя, рост инвестиций в следующем году обусловлен реализацией крупных проектов.

”По сути это будет трехкратный рост. Самым крупным объектом станет Таллиннский городской театр, также преобразования намечены в филиалах Городского музея, Ботаническом саду и других учреждениях. Важнейшая нестроительная инвестиция — разработка системы самообслуживания Таллиннской центральной библиотеки, благодаря которой в ближайшей перспективе произойдет значительный скачок в качестве обслуживания читателей. Библиотеки смогут предлагать новые возможности”, — уточнил Оя.

”Одним из приоритетов этой сферы всегда были зарплаты работников культуры. Отрадно, что после пары сложных лет фонд заработной платы учреждений культуры вырастет в среднем на 5-7 процентов”, — подчеркнул вице-мэр.

На расходы на деятельность в сфере культуры предусмотрено 29,4 млн евро, что на 2,4 млн евро больше в сравнении с уточненным бюджетом 2021 года. Бюджет уделяет внимание содействию развития как эстонской национальной культуры, так и культур национальных меньшинств, поддержке ключевых событий культурной жизни Таллинна, а также развитию культурных учреждений города. Важное место отведено сохранению культурно-исторического наследия Таллинна. Город продолжит поддерживать реставрацию памятников культуры и дополнительное обозначение объектов, представляющих культурную ценность.

В 2022 году Таллинн станет городом музыки UNESCO, и это обусловит дополнительное финансирование музыкальной сферы. Будет положено начало множеству инициатив и появятся новые пособия. На эти цели в бюджете следующего года запланировано 300 000 евро. Исходя из стратегии города музыки, будет реализовано шесть тематических программ, цель которых — сделать музыку доступной для всех, привнести музыку в городской ландшафт, создать лучшие условия для музыкантов и коллективов, укрепить музыкальную промышленность, содействовать технологической инновации и привести музыкальный сектор в соответствие с целями устойчивого развития.