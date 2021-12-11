В 2022 году Таллинн станет городом музыки UNESCO
По словам вице-мэра Каареля Оя, рост инвестиций в следующем году обусловлен реализацией крупных проектов.
”По сути это будет трехкратный рост. Самым крупным объектом станет Таллиннский городской театр, также преобразования намечены в филиалах Городского музея, Ботаническом саду и других учреждениях. Важнейшая нестроительная инвестиция — разработка системы самообслуживания Таллиннской центральной библиотеки, благодаря которой в ближайшей перспективе произойдет значительный скачок в качестве обслуживания читателей. Библиотеки смогут предлагать новые возможности”, — уточнил Оя.
”Одним из приоритетов этой сферы всегда были зарплаты работников культуры. Отрадно, что после пары сложных лет фонд заработной платы учреждений культуры вырастет в среднем на 5-7 процентов”, — подчеркнул вице-мэр.
На расходы на деятельность в сфере культуры предусмотрено 29,4 млн евро, что на 2,4 млн евро больше в сравнении с уточненным бюджетом 2021 года. Бюджет уделяет внимание содействию развития как эстонской национальной культуры, так и культур национальных меньшинств, поддержке ключевых событий культурной жизни Таллинна, а также развитию культурных учреждений города. Важное место отведено сохранению культурно-исторического наследия Таллинна. Город продолжит поддерживать реставрацию памятников культуры и дополнительное обозначение объектов, представляющих культурную ценность.
В 2022 году Таллинн станет городом музыки UNESCO, и это обусловит дополнительное финансирование музыкальной сферы. Будет положено начало множеству инициатив и появятся новые пособия. На эти цели в бюджете следующего года запланировано 300 000 евро. Исходя из стратегии города музыки, будет реализовано шесть тематических программ, цель которых — сделать музыку доступной для всех, привнести музыку в городской ландшафт, создать лучшие условия для музыкантов и коллективов, укрепить музыкальную промышленность, содействовать технологической инновации и привести музыкальный сектор в соответствие с целями устойчивого развития.
Объем инвестиций в сфере культуры в 2022 году составит 28,9 млн евро — это почти в три раза больше, чем в текущем году. Львиная доля этих средств — 13,4 млн евро — предусмотрена на строительство Таллиннского городского театра.
”С нашей точки зрения важно, чтобы инвестиции уделяли внимание окружающей среде и энергоэффективности. Важна, к примеру, и установка солнечных панелей в городских учреждениях — в их число, вероятно, войдет и ряд филиалов Таллиннской центральной библиотеки”, — отметил Каарель Оя.
В Таллиннском зоопарке в следующем году завершится строительство здания экспозиции тропического леса юго-восточной Азии ”Облачный лес”, и начнется работа над созданием зоны для амурского тигра ”Долина тигров”, что позволит внести вклад в поддержание этого исчезающего вида. В Таллиннском ботаническом саду продолжатся работы по обновлению уличных экспозиций — альпинария, розария и саликария (коллекция ивовых). Старое административное здание и зимний сад будут реконструированы и вскоре станут центром посещений.
В следующем году преобразования намечены и в филиалах Таллиннского городского музея. Самое крупное из них — обновление постоянной экспозиции детского музея Мийямилла и ремонт фасада здания. Начнется консервация дома-музея Петра I и обновление экспозиции, а в помещениях музея укреплений Кик-ин-де-Кёк — проектирование экспозиционных решений, соответствующих условиям хранения экспонатов. Для Таллиннского центра литературы будут выкуплены помещения музея Мати Унта.
Таллиннская центральная библиотека продолжит работу над закупкой системы самообслуживания, основанной на технологии радиочастотной идентификации RFID. В ближайшее время во всех пунктах обслуживания библиотеки появится возможность брать и возвращать издания через автоматы самообслуживания. При библиотеках будут устанавливаться уличные шкафы для выдачи изданий. Для использования технологии самообслуживания потребуется снабдить более 850 000 изданий библиотеки наклейками RFID. Эта работа начнется в следующем году.
Стартует и подготовка к проведению в Таллинне парусной регаты The Tall Ships Races в 2024 году. Помимо прочего, город продолжит поддерживать коллективы, участвующие в Празднике песни и танца. В числе прочего будут унифицированы принципы поддержки руководителей коллективов. Начнется подготовка к проведению XIII Молодежного праздника песни и танца в 2023 году. По-прежнему поддержку будут получать местные и общественные объединения, являющиеся организаторами крупных фестивалей, таких как PÖFF, Jazzkaar и Tallinn Music Week.