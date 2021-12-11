Эстония отказала в убежище ЛГБТ-паре из России

После многих тяжелых лет в России Инна и Христиана приехали в Эстонию в надежде на долгожданное счастье. Они все начали с нуля — поиски жилья, учебу, работу — чтобы поскорее интегрироваться в эстонское общество, пишет rus.err.ee.

Вскоре они подали прошение о политическом убежище. Поводов, по их словам, было несколько: преследования ЛГБТ-сообщества в России, участие в мероприятии Кайтселийта и откровенные рассказы эстонскому журналисту о российских войсках по ту сторону границы.

В убежище Инне и Христиане отказали, поскольку их доводы сочли недостаточными. Они обратились в суд, но и эстонская Фемида была непреклонна. В это время у пары уже была мастерская в Йыхви и солидное пособие для развития перспективного бизнеса.

По словам адвоката Андрея Матвеева, ожидается, что просительницы политического убежища уладят свои дела в Эстонии и уедут за границу. А если они этого не захотят сделать по доброй воле, то государство может применить меры по их высылке.

Шансы остаться в Эстонии у Инны и Христианы еще есть. Недавно они вновь подали ходатайство о предоставлении убежища, потому что у них появились новые обстоятельства и опасения за свою жизнь, а мысли о родной стране вызывают только страх.