Юрист или адвокат? Как выбрать правозащитника и куда жаловаться в случае проблем с ним
Юрист, адвокат, присяжный адвокат — когда обычному человеку нужно обратиться за правовой помощью, он теряется в многообразии специалистов и часто идет в первое попавшееся бюро. Хорошо, если там он находит необходимую помощь. Но случается, что деньги потрачены, а проблем стало только больше. Куда обращаться, если вы недовольны качеством оказанной юридической помощи, и как выбрать специалиста данного профиля — разбиралась ”МК-Эстония”.
Об истории Геннадия Гарбузлаева ”МК-Эстония” уже писала. Мужчина в 2019 году снял комнату в квартире Надежды, которая жила в этой же квартире. Полгода они прожили под одной крышей, но однажды мужчина попросту не смог попасть домой — дверь была закрыта на оба замка, а ключ у жильца был только от одного. Таким образом Геннадий остался без крыши над головой и без вещей. Надежда тогда мотивировала свой поступок неуплатой за коммунальные услуги. Она обещала, что позволит мужчине забрать его вещи, но по-хорошему договориться не удалось.
Дело проиграно
”Я и в полицию обращался, все безрезультатно. Пришлось пойти в юридическое бюро HUGO legal. Там мне порекомендовали юриста Владимира Макарова, с которым я заключил договор и заплатил 500 евро, — рассказывает Геннадий. — Юрист сказал, что составил заявление и отправил в суд. Я звонил, интересовался своим делом, юрист говорил, что все нормально. Но когда я решил проверить судьбу своего заявления в суде, мне ответили, что никакого заявления к ним не поступало. Я стоял в канцелярии суда, когда позвонил Макарову и попросил прояснить ситуацию. И прямо после этого сообщили, что пришло заявление”.
Кроме того, мужчина недоволен тем, как юрист обращался с доказательствами по делу.
”Макаров снимал на видео, как мои вещи валяются на чердаке, куда их Надежда выбросила из квартиры. Перед заседанием суда юрист сказал, что этой видеозаписи у него нет, потому что телефон сломался. А через несколько месяцев запись вдруг нашлась. И вообще, юрист не защищал мои интересы в суде должным образом, просто присутствовал, — добавляет Геннадий. — Я считаю, если бы Макаров лучше подготовился к защите по моему делу, мы бы не проиграли”.
Владимир Макаров объясняет, что в ходе работы юриста обращение в суд — самая последняя стадия спора, которая реализуется после того, как стороны не смогли разрешить имеющиеся между ними недопонимания в ходе досудебного урегулирования. И в случае Геннадия и Надежды меры досудебного урегулирования не принесли должного результата, так что только после этого был подан иск. Однако юрист опровергает обвинения по части несвоевременной подачи заявления в суд, ведь в противном случае суд отказал бы в рассмотрении иска.
”С самого начала общения с клиентом я как юрист четко обозначаю, что, помогая клиенту, я не буду нарушать закон, но буду защищать интересы клиента всеми законными способами и средствами, прилагая максимум усилий и знаний. Обозначаю все возможные, на мой взгляд, варианты развития дела с учетом действующей судебной практики. Только после того, как клиент принимает и осознает все последствия, я берусь за выполнение поручения”, — комментирует юрист и добавляет, что ему непонятны утверждения бывшего клиента о халатности с хранением доказательств по делу.
”Все имевшиеся в моем распоряжении доказательства, представленные мне Геннадием, были представлены в суд и имеются в материалах дела. Также были заявлены все свидетели со стороны Геннадия, кто мог дать показания относительно известных им обстоятельств по делу,
– перечисляет Макаров. — Считаю жалобу Геннадия Гарбузлаева необоснованной и надуманной”.
Юристом может быть любой
Геннадий — не единственный, кто не доволен юристом, с которым заключил договор. В интернете часто поднимается тема поиска квалифицированного специалиста, в ходе обсуждения которой зачастую хвалят и ругают одних и тех же людей. Ведь бывает, что кому-то тот или иной юрист либо адвокат помог, а кому-то не смог. Но как же выбрать человека, к которому можно обратиться за юридической помощью, и чем отличаются юрист от адвоката?
”Согласно действующей в Эстонии системе юридической помощи, клиента может представлять в суде юрист с магистерской степенью или присяжный адвокат, либо помощник присяжного адвоката, либо адвокат. Для этого юрист должен стать членом Эстонской адвокатуры, — объясняет Криста Пааль, директор Союза юристов Эстонии. — У работающих в сфере права юристов есть право оказывать услуги клиентам на основании гражданского процессуального кодекса”.
Остальные юристы, по словам Пааль, то есть те, кто имеет лишь дипломом бакалавра, не квалифицированы для оказания юридической помощи.
”К сожалению, в Эстонии нет регистра или перечня тех, кто может оказывать юридическую помощь в понимании закона, а кто нет. И часто бывает, что человек выбирает для представления своих интересов юриста без образования, который сам назвал себя юристом и может обмануть клиента, — отмечает Криста Пааль. — Только во время обучения в магистратуре студенты приобретают навыки и знания по профессиональным дисциплинам. Но, конечно, нельзя также исключать, что и юрист со степенью магистра может неверно проконсультировать клиента”.
Адвокаты под защитой
Что касается адвокатов и присяжных адвокатов, по словам директора Союза юристов Эстонии, присяжный адвокат имеет право подать жалобу или кассационную жалобу в Государственный суд и представлять там клиента.
”Налогово-таможенный департамент и полиция не могут получить доступ к базе данных присяжного адвоката без разрешения суда. Следственные органы не могут получить свободный доступ к звонкам, электронной почте и другим перепискам присяжного адвоката, — добавляет Криста Пааль. — Ни юрист со степенью магистра, ни просто адвокат такими правами не обладают. Остальные права общие для всех”.
Леэн Ээнпалу, канцлер Эстонской адвокатуры, советует посетить их сайт advokatuur.ee/ru, если встает вопрос о том, является ли выбранный клиентом специалист на самом деле адвокатом. В разделе ”Адвокаты” перечислены все, кто состоит в Эстонской адвокатуре.
”В целом, в отношении адвокатских услуг закон устанавливает стандарты и систему контроля качества, которых нет в случае с юристами, — говорит Ээнпалу. — Есть очень хорошие юристы. Но поскольку закон никому не запрещает заниматься юридической практикой, то иногда в качестве юристов действуют люди, даже не имеющие высшего юридического образования. Поэтому перед покупкой услуг крайне важно проделать предварительную работу”.
Канцлер советует выбирать адвоката на основании его специализации: одни адвокаты специализируются на уголовном праве, другие — на гражданском праве, а третьи — на административном.
”Вы можете получить информацию об этом в первую очередь на веб-сайте адвокатского бюро, их также можно найти на сайте Эстонской адвокатуры, или связавшись с адвокатом и выяснив, есть ли у него опыт в нужной вам области или деле, какой и насколько большой, — добавляет Леэн Ээнпалу. — Определение специализации и необходимого опыта у адвоката важно, как и в случае с любым другим поставщиком услуг. Услуги адвоката не являются исключением. Вам также следует изучить приблизительную стоимость услуг и получить предложения из нескольких мест”.
Свой суд
В случае жалоб на юриста или адвоката можно обратиться соответственно в Союз юристов Эстонии или в Эстонскую адвокатуру. При обоих ведомствах есть суды чести, которые бесплатно рассматривают жалобы. При нарушении профессиональных стандартов адвокат может потерять свой статус, юрист — нет.
Суд чести при Эстонской адвокатуре рассматривает жалобы в составе как минимум трех членов, а слушания проходят каждые две-три недели. Жалобу необходимо подать на эстонском языке в течение шести месяцев со дня обнаружения нарушения. Заявление может быть подано в свободной форме на бумаге с подписью или посредством электронной почты с электронной подписью. В жалобе должны быть указаны все относящиеся к делу факты и приложены соответствующие доказательства (копии документов, таких как договор с клиентом, соответствующая переписка и т. д.) .
Суд чести рассматривает неправомерное поведение адвоката и в случае выявления нарушения назначает наказание. Решение об обоснованности жалобы принимается в течение двух месяцев. Если суд чести решит возбудить дело, окончательное решение о нарушениях в деятельности адвоката будет принято в течение шести месяцев. При необходимости время принятия решения может быть увеличено. Окончательное решение суда чести будет направлено заявителю в течение 30 дней после его принятия.
При обнаружении нарушения суд чести может: привлечь внимание адвоката к нарушению; сделать ему выговор; оштрафовать адвоката; приостановить его профессиональную деятельность на срок до одного года; исключить адвоката из адвокатуры. Кроме того, суд чести урегулирует споры между клиентом и адвокатом путем примирения — процедура заканчивается по соглашению сторон, например, возвращением оплаты.
В 2021 году суд чести при адвокатуре наказал шестерых адвокатов: пять из них отделались выговором, один получил денежный штраф. Последний раз деятельность адвоката суд приостанавливал в 2017 году.
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