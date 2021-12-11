Юрист или адвокат? Как выбрать правозащитника и куда жаловаться в случае проблем с ним

Об истории Геннадия Гарбузлаева ”МК-Эстония” уже писала. Мужчина в 2019 году снял комнату в квартире Надежды, которая жила в этой же квартире. Полгода они прожили под одной крышей, но однажды мужчина попросту не смог попасть домой — дверь была закрыта на оба замка, а ключ у жильца был только от одного. Таким образом Геннадий остался без крыши над головой и без вещей. Надежда тогда мотивировала свой поступок неуплатой за коммунальные услуги. Она обещала, что позволит мужчине забрать его вещи, но по-хорошему договориться не удалось.

Дело проиграно



”Я и в полицию обращался, все безрезультатно. Пришлось пойти в юридическое бюро HUGO legal. Там мне порекомендовали юриста Владимира Макарова, с которым я заключил договор и заплатил 500 евро, — рассказывает Геннадий. — Юрист сказал, что составил заявление и отправил в суд. Я звонил, интересовался своим делом, юрист говорил, что все нормально. Но когда я решил проверить судьбу своего заявления в суде, мне ответили, что никакого заявления к ним не поступало. Я стоял в канцелярии суда, когда позвонил Макарову и попросил прояснить ситуацию. И прямо после этого сообщили, что пришло заявление”.

Кроме того, мужчина недоволен тем, как юрист обращался с доказательствами по делу.

”Макаров снимал на видео, как мои вещи валяются на чердаке, куда их Надежда выбросила из квартиры. Перед заседанием суда юрист сказал, что этой видеозаписи у него нет, потому что телефон сломался. А через несколько месяцев запись вдруг нашлась. И вообще, юрист не защищал мои интересы в суде должным образом, просто присутствовал, — добавляет Геннадий. — Я считаю, если бы Макаров лучше подготовился к защите по моему делу, мы бы не проиграли”.