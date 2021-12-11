Каллас: одна из возможностей — оплачивать счета за электричество в рассрочку

По ее словам, на последнем заседании правительства обсуждались возможности поддержки людей, у которых могут возникнуть проблемы с оплатой сильно возросших счетов, поскольку в реальности люди смогут обратиться за новым пособием только в январе, когда заработают необходимые для этого электронные системы.

"Одно из предложений заключалось в том, что Министерство экономики обратится ко всем производителям с просьбой разумно отнестись к клиентам, например, предложить рассрочки, распределить счета на более длительный период, потому что летом счета меньше. Не делать резких движений, которые поставят людей в сложную ситуацию", — сказала Каллас.

Говоря о конкретных поставщиках, Каллас упомянула госкомпанию Eesti Energia, глава которой Хандо Суттер подтвердил готовность договариваться с клиентами об оплате счетов в рассрочку.

Премьер-министр сообщила, что электронная инфосистема, которая необходима для выплаты пособий, будет готова позднее, чем было обещано.

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