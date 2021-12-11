От Minecraft до iCloud: миллионы серверов оказались уязвимы для простого взлома — в том числе и в Эстонии

Как пишет The Verge, Log4Shell позволяет удаленно запустить на уязвимом сервере любой вредоносный код, получив полный контроль над устройством и доступ к данным на нем. Дыра была обнаружена в опенсорсной библиотеке log4j, широко применяемой онлайновыми приложениями и сервисами для формирования логов (отчетов о происходящем в системе).

По словам Маркуса Хатчинса — киберисследователя, благодаря усилиям которого в свое время была остановлена эпидемия вируса WannaCry — уязвимость Log4Shell затрагивает буквально миллионы приложений, так как почти все они используют для записи логов именно компонент log4j. Чтобы запустить взлом, хакер заставляет этот компонент записать в лог определенную последовательность символов.

Департамент государственной инфосистемы Эстонии (RIA) сообщает, что уязвимость ставит под угрозу все предприятия и учреждения в Эстонии, пользующиеся данной услугой. RIA советует предприятиям проверить, повлияла ли на них как-то данная уязвимость, и при необходимости применить контрмеры.

Впервые эксплойт был замечен в действии на серверах игры Minecraft: выяснилось, что взломать систему можно было просто сообщением в чате. За считанные часы информация разлетелась по хакерским форумам, и были созданы первые вредоносные инструменты на основе Log4Shell. В компании GreyNoise сообщили, что выявили в сети многочисленные серверы, ищущие подключенные к интернету системы с данной уязвимостью.

В блоге киберисследовательской компании LunaSec утверждалось, что уязвимыми оказались, среди прочих, игровая платформа Steam и облачный сервис Apple iCloud. Ни владеющая Steam компания Valve, ни Apple не прокомментировали эти сообщения.