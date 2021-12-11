В этом году жители Эстонии планируют тратить на рождественские подарки по 154 евро

Согласно опросу клиентов Credit24, наиболее популярными подарками являются подарочные карты в книжные магазины и на мероприятия, а также подарки, имеющие практическую ценность, например, носки, подушки и электронные устройства, а также подарки для детей.

Всего два года назад средняя сумма, которую люди отводили на рождественские подарки, составляла 128 евро.

Жители Эстонии прежде всего дарят подарки своим близким и детям. В тройку самых желаемых подарков входят косметика и витамины, подарочные карты в SPA, а также другие возможности для совместного досуга. 9% респондентов заявили, что намерены потратить на подарки от 300 евро.

”В целом видно, как жители Эстонии относятся к подаркам, имеющим практическую ценность. Все чаще верхнюю позицию в топах подарков занимают возможности провести время со своими близкими, наслаждаясь концертом или театральным представлением”, — пояснила менеджер по маркетингу Credit24.

”Последние годы также изменили модели поведения людей. Мы провели опрос в начале декабря, к тому времени многие уже придумали идеи подарков и приобрели их, чтобы не оставлять это на последний момент. Безусловно, здесь оказывает рост электронной торговли. Кризис в сфере здравоохранения заставил людей выбирать электронные покупки, которые можно сделать, не выходя из дома”, — отметила Анника Парм.

Помимо интереса к практическим подаркам, в опросе также выяснилось, что люди часто предпочитают рукоделие и продукцию, изготовленную в домашних условиях.

Можно сказать, что по сравнению, например, с американцами, эстонцы — скромные потребители. В этом году жители США планируют потратить на рождественские подарки в среднем 886 долларов, то есть около 780 евро.