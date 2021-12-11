Социал-демократы: государство должно вернуть людям сотни миллионов евро, полученных от небывалого роста цен на электричество

”Шок от стремительного повышения цены на электричество оказался более серьезным, чем ожидалось. Единственным долгосрочным выходом является создание во всем Европейском союзе дополнительных мощностей по производству энергии без топлива, а также уменьшение зависимости от газа. В краткосрочной перспективе важно предпринять шаги, которые смягчат рост рыночных цен. Высокие цены на электроэнергию увеличивают поступления в госбюджет на сотни миллионов евро — существенно выросло поступление налога с оборота и доходы от квот. Рекордная прибыль Eesti Energia позволяет получить дополнительные дивиденды в размере десятков миллионов евро”, — отмечается в письме.

”Социал-демократы уверены, что государство обязано полученные от потребителей дополнительные доходы в полном объеме направить на компенсацию роста цен. Мы поддерживаем предложения Центристской партии повысить до медианной зарплаты, то есть до 1 200 евро, границу, до которой компенсируется повышение цен на энергию, а также временно понизить налог с оборота. Однако этих шагов недостаточно, чтобы избежать нехватки энергии и ухудшения материального положения людей со средним уровнем доходов. И исходя из этого мы дополнительно вносим шесть предложений”, — подчеркивается в письме премьер-министру.

Социал-демократы предлагают на время отменить для домохозяйств сетевую плату, приостановить взимание платы за возобновляемые источники энергии и запустить в фонде Kredex программу, которая позволит людям поменять отопительную систему и установить солнечные панели.

Соцдемы также предлагают выплатить на каждого ребенка 100 евро одноразового пособия. ”Рост цен на энергию больнее всего ударил по семьям с детьми, поскольку зачастую у таких семей квартиры или дома большего размера”, — поясняется в письме.

По словам председателя партии Индрека Саара, реализация предлагаемых мер обойдется госбюджету в сотни миллионов евро. ”Но из-за высоких цен на энергию государство получит столько же дополнительных доходов. Считаем справедливым и нужным, чтобы правительство направило полученный от потребителей дополнительный доход от неимоверно высоких цен на электричество людям обратно”, — подчеркнул он.