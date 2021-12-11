Новости Эстонии
11.12.2021, 15:50

Пыхья-Таллинн отметит третий Адвент ярмаркой и Рождественским городком

 
Meid ei ole ju jõuludeks päris puuri pandud, jõule ära keelatud. Oma pereringis saab jõule ja aastavahetust rahumeeli tähistada, ettevaatlik olles veidi külalisigi kutsuda.
Foto: Oliver Tsupsman

В воскресенье, 12 декабря в парке на Штромке состоится Пыхья-Таллиннская Большая Рождественская ярмарка и Рождественский городок.

”В это воскресенье в 10 часов на Штромке откроется Рождественская ярмарка, где более семидесяти продавцов предложат разнообразный выбор товаров. В 15 часов снова откроем Пыхья-Таллиннский Рождественский городок, где гостей ждут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, а также можно будет покататься на лошадиной повозке и карусели”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что рождественское настроение будет и в парке Каламая, где каждый адвент подсвечивается колокольня, звучит музыка, а также установлена световая декорация.

Пыхья-Таллиннская Большая Рождественская ярмарка состоится 12 декабря с 10 до 16 часов. В продаже по-праздничному разнообразный выбор товаров от примерно семидесяти продавцов. Пыхья-Таллиннская Большая Рождественская ярмарка есть и в Facebook.

В парке Каламая (Кунгла, 65) будет подсвечиваться колокольня и звучать музыка каждый адвент с 16 до 19 часов.

Пыхья-Таллиннский Рождественский городок в прибрежном парке на Штромке открыт каждый адвент и 7 января с 15 до 19 часов.

Пыхья-Таллиннский Рождественский городок, программа на 12 декабря:

15.00 — 15.45 Шоу мыльных пузырей Кота Няу и Кота Кряу

15.00 — 19.00 Рождественская карусель

15.00 — 18.00 Мастерим рождественские открытки и рисуем

15.45 — 17.00 Детские игры

16.00 — 18.00 Катание на лошадиной повозке

17.00 — 19.00 Рождественская музыка

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