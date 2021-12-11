На чем дешевле ездить? Газ, электричество, дизель, бензин – выбираем самое выгодное топливо

На вопрос, когда окупится электромобиль или газовая установка, и правда ли, что инвестиция в более экологичный тип передвижения окупится лишь через 9–10 лет, она отвечает: ”Газовый автомобиль лишь немного дороже аналогичного бензинового автомобиля, а рентабельность высока. Однако бензиновый автомобиль уже сегодня дешевле дизельного, и, если весной цена на бензин упадет, он будет дешевле с первого километра. Сравнение электромобиля требует учета многих параметров, и поэтому может оказаться, что более дорогая покупная цена электромобиля окупится всего за несколько лет, потому что заряжать его в ночное время выгодно, а затраты на обслуживание — очень низкие”.

”Хорошо сравнить первые разные типы на базе Škoda Octavia , так как эта модель предлагает бензиновые, газовые и дизельные версии, и выбор здесь прост, — отмечает она. — Дизель и газ по-прежнему являются лучшим выбором для тех, кто много ездит, особенно по шоссе, потому что цена за километр будет ниже. Расход топлива бензинового двигателя немного выше и поэтому подходит для тех, кто мало ездит. В случае с электромобилем вопрос, скорее, в том, как автомобиль планируется заряжать. Если у вас есть собственная емкость для подзарядки, зарядка по ночному тарифу на электроэнергию, несомненно, является недорогим способом путешествовать. Если вы планируете заряжать с помощью устройств быстрой зарядки, никакой финансовой экономии не будет”.

Агата Розенберг, представитель Škoda , отмечает: самым продаваемым электромобилем за последний квартал стал Škoda ENYAQ iV. Также в октябре люди активно покупали модели Octavia и Kodiaq.

А затем вдобавок резко выросли цены на газ СNG. Возникает вопрос: когда все дорожает, что же в итоге выгоднее?

Когда в Эстонии стали расти цены на бензин, люди начали стараться меньше ездить и стали реже заправлять машину. В октябре было продано на 4% меньше бензина, чем за тот же месяц год назад.

Что же она посоветовала бы тем, кто купил автомобиль, который ездит на CNG или на бензине, и теперь в свете роста цен кусает локти?

”Желательно продолжать спокойно использовать свой автомобиль и подумать о том, как можно оптимизировать свои поездки, чтобы использовать меньше топлива, — советует специалист. — То есть по возможности избегайте дополнительных поездок, совершайте одну более длительную поездку вместо нескольких небольших, отслеживайте давление в шинах и т. д.”.

Представитель Nissan Хенри Даум отмечает, что даже если вы ездите немного, порядка 15 000 км в год, электромобиль окупится примерно за семь лет. И дальше уже вы выходите в плюс.

”Обычно электромобиль на 35% дороже, чем примерно такая же машина с бензиновым двигателем, — говорит он. — В случае Nissan Leaf разница составляет 8 000 евро. Наши клиенты проезжают в среднем по Эстонии около 15 000 км в год, и за год на топливе таким образом можно сэкономить порядка 1100 евро. В итоге электромобиль окупится примерно за семь лет. Но обычно люди покупают электромобиль не ради экономии, а исходя из своих желаний и убеждений”.

Поэтому он считает, что те, кто купил электромобиль, в итоге останутся в плюсе. И для них будущее уже наступило.

”Даже в свете роста цен на электричество расходы на передвижение у них все равно низки благодаря эффективности машины, и такими они и останутся, — убежден он. — Пока же самые покупаемые у нас автомобили — как в Эстонии, так и в Европе — Nissan Qashqai”.

Одна из самых продаваемых в Эстонии марок — Toyota. Однако жители Эстонии предпочитают далеко не самые экономичные машины этой марки: самые продаваемые, к примеру, в представительствах Amserv авто — Toyota RAV4.

”Нам сложно сравнивать остальные виды топлива, потому что в автопарке Amserv нет ни дизельных, ни ездящих на газе машин, — говорит представитель фирмы Реэлика Лепп. — Но можем отметить, что половина из проданных машин — с гибридным двигателем. Потому что они экономичнее”.

Как заряжать экономичнее?