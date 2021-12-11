На чем дешевле ездить? Газ, электричество, дизель, бензин – выбираем самое выгодное топливо(6)
Если сравнивать разные виды топлива, то владелец какого автомобиля, проехав 100 км, потратит больше? Как менялись цены на топливо за последний год и что подорожало больше всего? Когда окупится электромобиль или газовая установка? Разбирается "МК Эстония".
Когда в Эстонии стали расти цены на бензин, люди начали стараться меньше ездить и стали реже заправлять машину. В октябре было продано на 4% меньше бензина, чем за тот же месяц год назад.
Когда стали расти цены на электричество, некоторые водители электромобилей забеспокоились, что предполагаемая экономия в итоге окажется пшиком.
А затем вдобавок резко выросли цены на газ СNG. Возникает вопрос: когда все дорожает, что же в итоге выгоднее?
Какое топливо дешевле?
Агата Розенберг, представитель Škoda, отмечает: самым продаваемым электромобилем за последний квартал стал Škoda ENYAQ iV. Также в октябре люди активно покупали модели Octavia и Kodiaq.
”Хорошо сравнить первые разные типы на базе Škoda Octavia, так как эта модель предлагает бензиновые, газовые и дизельные версии, и выбор здесь прост, — отмечает она. — Дизель и газ по-прежнему являются лучшим выбором для тех, кто много ездит, особенно по шоссе, потому что цена за километр будет ниже. Расход топлива бензинового двигателя немного выше и поэтому подходит для тех, кто мало ездит. В случае с электромобилем вопрос, скорее, в том, как автомобиль планируется заряжать. Если у вас есть собственная емкость для подзарядки, зарядка по ночному тарифу на электроэнергию, несомненно, является недорогим способом путешествовать. Если вы планируете заряжать с помощью устройств быстрой зарядки, никакой финансовой экономии не будет”.
На вопрос, когда окупится электромобиль или газовая установка, и правда ли, что инвестиция в более экологичный тип передвижения окупится лишь через 9–10 лет, она отвечает: ”Газовый автомобиль лишь немного дороже аналогичного бензинового автомобиля, а рентабельность высока. Однако бензиновый автомобиль уже сегодня дешевле дизельного, и, если весной цена на бензин упадет, он будет дешевле с первого километра. Сравнение электромобиля требует учета многих параметров, и поэтому может оказаться, что более дорогая покупная цена электромобиля окупится всего за несколько лет, потому что заряжать его в ночное время выгодно, а затраты на обслуживание — очень низкие”.
Что же она посоветовала бы тем, кто купил автомобиль, который ездит на CNG или на бензине, и теперь в свете роста цен кусает локти?
”Желательно продолжать спокойно использовать свой автомобиль и подумать о том, как можно оптимизировать свои поездки, чтобы использовать меньше топлива, — советует специалист. — То есть по возможности избегайте дополнительных поездок, совершайте одну более длительную поездку вместо нескольких небольших, отслеживайте давление в шинах и т. д.”.
Представитель Nissan Хенри Даум отмечает, что даже если вы ездите немного, порядка 15 000 км в год, электромобиль окупится примерно за семь лет. И дальше уже вы выходите в плюс.
”Обычно электромобиль на 35% дороже, чем примерно такая же машина с бензиновым двигателем, — говорит он. — В случае Nissan Leaf разница составляет 8 000 евро. Наши клиенты проезжают в среднем по Эстонии около 15 000 км в год, и за год на топливе таким образом можно сэкономить порядка 1100 евро. В итоге электромобиль окупится примерно за семь лет. Но обычно люди покупают электромобиль не ради экономии, а исходя из своих желаний и убеждений”.
Поэтому он считает, что те, кто купил электромобиль, в итоге останутся в плюсе. И для них будущее уже наступило.
”Даже в свете роста цен на электричество расходы на передвижение у них все равно низки благодаря эффективности машины, и такими они и останутся, — убежден он. — Пока же самые покупаемые у нас автомобили — как в Эстонии, так и в Европе — Nissan Qashqai”.
Одна из самых продаваемых в Эстонии марок — Toyota. Однако жители Эстонии предпочитают далеко не самые экономичные машины этой марки: самые продаваемые, к примеру, в представительствах Amserv авто — Toyota RAV4.
”Нам сложно сравнивать остальные виды топлива, потому что в автопарке Amserv нет ни дизельных, ни ездящих на газе машин, — говорит представитель фирмы Реэлика Лепп. — Но можем отметить, что половина из проданных машин — с гибридным двигателем. Потому что они экономичнее”.
Как заряжать экономичнее?
Исполнительный директор AMTEL Арно Силлат говорит, что года два назад, еще до того, как начало все дорожать, расходы на 100 км были такими: у электромобиля — 2 евро, у ездящей на газе CNG машины — 3 евро, на дизеле — 4,5–5 евро, на бензине — 5,5–6 евро.
”Сейчас цены уже намного выше, — констатирует он. — И больше всего выросли цены на электричество. Но электромобили в плане расходов на передвижение продолжают пока оставаться самыми экономичными”.
Специалист добавляет, что это — только если заправляться дома. Если же заряжать электромобиль на различных станциях быстрой зарядки, то это сводит всю экономию на нет.
”Стоимость зарядки на таких устройствах — от 0,1 до 0,45 евро за 1 кВтч, — говорит он. — Например, если воспользоваться зарядкой в городе на Тарту мнт., то запас на 100 км обойдется, к примеру, в 8 евро. Это уже цена 100 км на бензиновой машине. На дизеле и газе еще дешевле выйдет. Поэтому лучше заряжать электромобиль дома — выйдет не так уж дорого. Но: тут обязательно нужно проконсультироваться с электриком, потому что должны быть соблюдены определенные технические требования, чтобы заряжать автомобиль дома. Я говорю про частные дома. Если же речь идет о многоквартирном доме, то выгоднее всего всем владельцам электромобилей собраться и поговорить с правлением насчет установки возле дома зарядного устройства, и связанные с ним расходы нести сообща”.
Владельцам же частных домов он советует: можно купить и установить специальное устройство, чтобы заряжать электромобиль.
”С учетом того, что цена на электричество растет, электромобиль уже не выглядит таким выгодным. Он выгоден тем, кто много и часто ездит, тогда период окупаемости небольшой. Но с ростом цен на электричество период окупаемости стал увеличиваться, — отмечает Силлат. — И лучше, конечно, заряжать автомобиль дома по ночам, когда электричество дешевле. Если проводка позволяет, то можно прямо от розетки — но нужно проконсультироваться со знающим электриком, можно ли так делать конкретно у вас в частном доме. На это уйдет порядка 8 часов. Есть также устройства, которые кто-то из дилеров дает с электромобилем вместе бесплатно, а кто-то продает. Они стоят порядка 500 евро, и тогда время зарядки сокращается уже до 3–4 часов. Если же вы хотите зарядить машину за 20 минут, то нужно будет инвестировать в зарядное устройство порядка 50 000 евро”.
Он подчеркивает: электромобили — это то, на чем в итоге будут вскоре ездить многие. Потому что в Европе решили, что электромобили были, есть и будут. И к 2050 году мир должен стать полностью нейтральным по CO2.
”Но пока что доля покупаемых электромобилей низкая, их меньше 3% от всех авто, — говорит он. — Основной упор пока что жители Эстонии делают на гибриды. Потому что если ездить не только в городе, то возникает ряд вопросов: где заряжать по пути? Нужно тщательно планировать путешествие и рассчитывать, на сколько хватит запаса хода. Если заряжать авто
по пути, то в обязательном порядке надо ходить по кафе и ресторанам — а что еще делать все то время, пока идет зарядка? Грузоподъемность у электромобилей тоже ниже, и на все случаи жизни они, конечно, невыгодны. Но тем, кто ездит пре-имущественно по городу, они выгодны. Например, таксисты покупают их довольно активно — и у них они окупаются в среднем за три года”.
Затем, говорит специалист, следующим в рейтинге самых выгодных идет газ. И такие авто подходят тем, кто много ездит — как по городу, так и по стране.
”Если цены на газ будут и дальше расти, то в итоге ездить на бензине будет выгоднее, — прогнозирует Силлат. — Но пока выгоднее газ. Если вы ставите установку CNG, то она обходится в среднем в 500–1000 евро. И окупается в среднем через 50 000 км. LPG чуть дороже, но ее ставят обычно на американские внедорожники. И тут очень важно, где именно вы ставите и какие комплектующие при этом используются. Если все сделано качественно, то — да, установка поможет вам сэкономить на топливе. Если же используются дешевые и некачественные детали из Китая, то может быть совсем наоборот — расход топлива может резко увеличиться”.
При этом, отмечает он, цены на топливо — это отдельная история: ”В мире сейчас цены падают, а у нас все только дорожает. Да, два года назад литр бензина стоил порядка 1 евро, сейчас уже 1,5. С другой стороны, если мы сравним цены за этот период в соотношении со средней зарплатой, то фоссильное топливо стало дешевле. Потому что деньги тоже подешевели”.