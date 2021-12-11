Таллинн будет продвигать более здоровое питание в школах

Общий бюджет проекта, который будет продолжаться с января 2022 года до конца 2025 года, составит 12,3 млн евро, доля Таллинна в нем 234 000 евро, которая покроется внешним пособием, но в рамках этой суммы потребуется также вспомогательное бридж-финансирование.

Член горсобрания Марис Сильд отметила, что участие Таллинна в проекте „SchoolFood4Change”, несомненно, приветствуется. ”Это дает хорошую возможность двигаться в качестве зеленой столицы в направлении более устойчивой системы питания в школах и детских садах. Результатом проекта должны стать более здоровые и экологичные меню, в составлении которых смогут участвовать сами дети и подростки, что повысит их сознательность и за пределами учебной среды”, — добавила Сильд.

Цель проекта заключается во внедрении подхода ”культура питания всей школы”, который помогает развивать систему школьного питания в комплексе, привлекая ученические самоуправления и попечительские советы школ и детских садов. При организации питания в центре внимания находится конкретное учебное учреждение (учащиеся, учителя и т.д.), с интегрированием тематики питания в различные учебные предметы. Ключевыми словами при организации школьного питания являются устойчивость и польза для здоровья. В ходе проекта разрабатывается индивидуальная методика оценки здоровья и влияния окружающей среды в школах и детских садах. Также в рамках проекта проводится обучение школьных поваров и кухонного персонала, разрабатываются новые экологичные и полезные рецепты.

Результатом реализации проекта должны стать более счастливые и здоровые дети и подростки. Также улучшится здоровье жителей Таллинна (профилактика избыточного веса и других болезней, вызванных неправильным питанием) и их общее благополучие, повысится информированность людей о здоровом и устойчивом питании и связанных с этим факторах, влияющих на здоровье и окружающую среду.

Ведущим партнером проекта является Европейский секретариат ICLEI GmbH (ICLEI Европа). Вести проект от Таллинна будет Таллиннский департамент образования.