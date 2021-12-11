Обратите внимание! Через SMS распространяется опасная для смартфонов программа

Телекоммуникационный менеджер Elisa Майлийз Плооманн объясняет, что эта новая и очень хитрая вредоносная программа попадает в телефон пользователя через SMS. ”В текстовом сообщении утверждается, что пользователя ждет посылка, голосовое сообщение или другое срочное дело, для чего нужно воспользоваться вложенной ссылкой. На открывшейся по ссылке страничке пользователю советуют скачать и установить приложение. Если пользователь сделает это, то вирус заразит его аппарат”, отметила Майлийз Плооманн.

Это очень мощный и одновременно незаметный вирус, получающий доступ ко всем функциям телефона. Он может читать и отправлять сообщения, отслеживать появляющийся на экране текст и рассылать SMS со ссылкой на вредоносную программу всем контактам пользователя. ”В итоге пользователь зараженного телефона теряет всю приватность, а в конце месяца может получить огромный счет за массовую отправку сообщений”, пояснила Майлийз Плооманн.

Проще всего избежать этого вируса, воздержавшись от скачивания приложений, которые телефон не считает официальными и предупреждает об этом.

”Часто приходят текстовые сообщения с важной подлинной информацией, подтверждением или извещением. Например, магазин обуви сообщает о появлении новой коллекции зимних сапог, ресторан подтверждает бронь столика, врач напоминает о предстоящем визите, почтовая фирма присылает ссылку для отслеживания посылки или код для ее получения. Ссылки в сообщениях надежных отправителей безопасны и обычно ведут на сайт поставщика соответствующей услуги. Такие отправители никогда не просят потребителя скачать сомнительное приложение вне официального магазина приложений”, уточнила Майлийз Плооманн.

Мы просим клиентов всегда быть предельно внимательными и предупредить о распространении Flubot своих детей, бабушек и дедушек и других близких людей, которые особенно уязвимы в таких ситуациях.

Что можно сделать для предотвращения заражения этим SMS-вирусом?