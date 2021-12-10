Экспресс-тестирование в школах продолжается и расширяется на профтехучилища

Всего на этой неделе было выявлено 224 положительных результата экспресс-теста. В 363 школах, или 79% школ-респондентов, не было обнаружено положительных результатов, в то время как на прошлой неделе положительных результатов не было обнаружено в 325 школах, или 73% школ-респондентов.

Из сотрудников школы 25 человек получили положительный результат экспресс-теста на этой неделе. На прошлой неделе количество положительных результатов теста составляло 23, на четвертой неделе 65, на третьей неделе 69, на второй неделе 90 и на первой неделе 117.

На этой неделе 462 школы, или 89% всех общеобразовательных школ, ответили на опрос по экспресс-тестированию. Наблюдается значительное снижение количества положительных результатов экспресс-тестов, на что, несомненно, влияет тот факт, что тестируется меньшее количество людей. На этой неделе в школах, ответивших на опрос, положительный результат экспресс-теста был выявлен у 199. На прошлой неделе количество положительных результатов составляло 291, на позапрошлой — 392, на предыдущей — 507, на второй неделе ноября — 584 и на первой неделе ноября — 922.

Министерство образования и науки собирает отзывы в общеобразовательных школах каждую неделю с момента начала экспресс-тестирования в начале ноября. Информация, полученная из школ, позволяет нам быть в курсе ситуации и совместно с руководством школ находить решения для обеспечения безопасности, а также планировать новые поставки.

Компания Medesto Logistics OÜ начала поставки экспресс-тестов в школы, рассчитывая, что невакцинированные или не переболевшие коронавирусом ученики и сотрудники школ будут проходить тестирование дважды в неделю. "Однако если школа решит, что необходимо проводить тестирование чаще, чем два раза в неделю, решение придется искать в сотрудничестве с владельцем школы", — пояснила Керсна.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна , тестирование помогло сдержать распространение вируса среди детей и молодежи. "Уровень заражения в стране в целом, а также среди школьников, в последние недели снизился. Количество очагов заражения в школах значительно уменьшилось — 63 очага на прошлой неделе по сравнению с 86 неделей ранее. Количество заражений в возрастной группе 10-14 лет, например, снизились на целых 25%", — сказала министр.

В целом, за шесть недель 2901 ученик и 389 сотрудников получили положительный результат экспресс-теста, что означает, что всего в школах, ответивших на опросы, было выявлено 3290 положительных экспресс-тестов.

В общей сложности в школах, ответивших на опрос, было протестировано чуть более 93 000 учеников и 12 000 сотрудников. Наибольшая доля школ тестирует всех учеников и учителей — 42% респондентов, но это меньше, чем 61% на прошлой неделе. 40% школ-респондентов тестировали только невакцинированных и не переболевших учеников и сотрудников (27% на прошлой неделе). 5% респондентов никого не тестировали, потому что у них закончились тесты. Остальные школы (13%) используют комбинацию решений, например, тестируют всех раз в неделю и раз в неделю тестируют тех, кто не был вакцинирован и не переболел, или проводят тестирование в разных классах по-разному.

Хотя общая частота тестирования в неделю снизилась, наибольшее число школ, где учащихся тестировали дважды в неделю, составило 59% (по сравнению с 80% на прошлой неделе). Один раз в неделю тестирование проводили 33% респондентов (по сравнению с 15% на прошлой неделе), а три раза в неделю — 2% школ (по сравнению с 5% на прошлой неделе). 6% вообще не тестировали учеников.

Что касается того, где организуется тестирование — в школе или дома, то по сравнению с прошлой неделей значительных изменений не произошло. Почти половина школ (48%) продолжают проводить тестирование в школе (по сравнению с 50% на предыдущей неделе), а 26% школ выдают тесты на дом (по сравнению с 28% на предыдущей неделе). Школ, где тестирование проводится как в школе, так и дома, 20% из всех респондентов (21% на прошлой неделе).

Экспресс-тестирование будет продолжаться до февраля, а более подробные распоряжения в дальнейшем будут приняты в зависимости от ситуации с коронавирусом. С декабря экспресс-тесты поставляет компания Medesto Logistics OÜ.

Дополнительная информация об экспресс-тестировании в школах доступна на сайте министерства: www.hm.ee/ru/deyatelnost/rasprostranenie-koronavirusa-i-sfera-obrazovaniya-rekomendacii-i-chasto