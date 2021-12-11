В Дубае начинается неделя эстонского образования
С 12 по 16 декабря на Всемирной выставке в Дубае, ОАЭ пройдет неделя эстонского образования. Министр образования и науки Лийна Керсна будет присутствовать на Всемирной выставке вместе с ректорами университетов, учеными и представителями бизнеса.
По словам Биргит Лао, специального посла Эстонии по вопросам образования, в этом году образование будет играть очень важную роль на Всемирной выставке, так как будут обсуждаться потребности образовательного сектора и вестись поиск возможных решений. "Dubai EXPO — это исключительная возможность ускорить развитие образовательной дипломатии и образовательных услуг в глобальном масштабе. В этом году основное внимание будет уделено цифровым решениям, особенно тем, которые позволяют сделать обучение более удобным, особенно в контексте ограничений из-за коронавируса", — объясняет Биргит Лао.
Программа недели образования в павильоне Эстонии на Всемирной выставке состоит из разных тематических дней. Неделя образования начнется с Международной конференции RewirED, которая состоится с 12 по 14 декабря, и панельной дискуссии министров образования 13 декабря с участием министра Лийны Керсна. После этого 14 декабря состоится бизнес-форум, посвященный будущему образования, который откроет министр Лийна Керсна. Неделя образования завершится Днем университетов 15 декабря и Днем образовательных технологий 16 декабря, на открытии которых выступит бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Международная маркетинговая программа Эстонского исследовательского совета Research in Estonia покажет, какой вклад может внести эстонская наука в решение глобальных проблем, и будет искать пути более эффективного решения этих задач через международное сотрудничество. Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, председатель правления ETAg Ану Ноорма и ведущие эстонские ученые представят эстонскую науку и рассмотрят возможности делового и научного сотрудничества.
На Дне образовательных технологий будут представлены решения, созданные образовательными технологическими компаниями Eliis, Clanbeat, SpeakTX, Opiq, Schoolaby, TutorID, DreamApply, MobiLab, а также пройдут дебаты о том, как может выглядеть качественное образование будущего, ориентированное на ученика. Грете Арро, психолог в области образования и ученая Таллиннского университета, возглавит панельную дискуссию, на которой руководители эстонских образовательных компаний и школьники из разных стран обсудят, как улучшить обучение с помощью цифровых технологий.
Министр образования и науки Лийна Керсна посетит Всемирную выставку и будет находиться в Дубае с 11 по 15 декабря. Визит будет включать серию презентаций, посещений и встреч. Среди прочих, министр Керсна встретится с Хусейном бин Ибрагимом Аль Хаммадом, министром образования Объединенных Арабских Эмиратов.
В Неделе образования примут участие ректор Тартуского университета Тоомас Ассер, ректор Таллиннского университета Тыну Вийк, ректор Таллиннского технологического университета Тийт Ланд, ректор Эстонской академии искусств Март Кальм, проректор по внешним связям Эстонской академии музыки и театра Генри-Давид Варема, проректор по научной работе Эстонского университета естественных наук Юлле Яакма и ректор Эстонской школы бизнеса Меэлис Китсинг. В мероприятии также примут участие экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, председатель правления Эстонского исследовательского совета Ану Ноорма и специальный посол по вопросам образования Биргит Лао.
Выставка EXPO 2020 в Дубае началась 1 октября и будет работать до конца марта 2022 года. EXPO, крупнейшая в мире бизнес-выставка, призвана продемонстрировать достижения стран всего мира. На EXPO представлены более 190 стран, и ожидается, что ее посетят 25 миллионов человек.
Эстонский павильон в течение шести месяцев будет демонстрировать цифровое общество Эстонии в целом, уделяя особое внимание нашим решениям в области образования, науки, инноваций и образовательных технологий. Посетители павильона Эстонии также смогут увидеть классную комнату, изображающую современное учебное пространство, разработанную в сотрудничестве с архитектурными бюро Kuubis и Standard. Эстонское образование будет представлено на Всемирной выставке впервые.
Более подробную информацию о программе образования на Всемирной выставке можно найти на сайте Education Estonia. Более подробную информацию о деятельности и программе павильона Эстонии на Всемирной выставке можно найти на сайте представительства Эстонии на EXPO. С программой университетского дня можно ознакомиться на сайте Research in Estonia.