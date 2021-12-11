В Дубае начинается неделя эстонского образования

По словам Биргит Лао, специального посла Эстонии по вопросам образования, в этом году образование будет играть очень важную роль на Всемирной выставке, так как будут обсуждаться потребности образовательного сектора и вестись поиск возможных решений. "Dubai EXPO — это исключительная возможность ускорить развитие образовательной дипломатии и образовательных услуг в глобальном масштабе. В этом году основное внимание будет уделено цифровым решениям, особенно тем, которые позволяют сделать обучение более удобным, особенно в контексте ограничений из-за коронавируса", — объясняет Биргит Лао.

Программа недели образования в павильоне Эстонии на Всемирной выставке состоит из разных тематических дней. Неделя образования начнется с Международной конференции RewirED, которая состоится с 12 по 14 декабря, и панельной дискуссии министров образования 13 декабря с участием министра Лийны Керсна. После этого 14 декабря состоится бизнес-форум, посвященный будущему образования, который откроет министр Лийна Керсна. Неделя образования завершится Днем университетов 15 декабря и Днем образовательных технологий 16 декабря, на открытии которых выступит бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Международная маркетинговая программа Эстонского исследовательского совета Research in Estonia покажет, какой вклад может внести эстонская наука в решение глобальных проблем, и будет искать пути более эффективного решения этих задач через международное сотрудничество. Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, председатель правления ETAg Ану Ноорма и ведущие эстонские ученые представят эстонскую науку и рассмотрят возможности делового и научного сотрудничества.