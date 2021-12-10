В следующем году Эстония отправит на боевые операции до 125 военнослужащих Сил обороны(7)
В Рийгикогу прошли второе чтение законопроекты Министерства обороны, которые позволят Эстонии в следующем году участвовать в международных военных операциях с участием до 125 военнослужащих.
”Для Эстонии чрезвычайно важно, что, несмотря на сложную ситуацию в регионе Балтийского моря, мы были бы готовы поддержать наших ближайших союзников во внешних операциях. Деятельность террористических группировок в регионе Сахеле никуда не исчезла, и ситуация в области международной безопасности в целом не демонстрирует признаков успокоения. Мы должны и впредь быть готовыми вносить свой вклад в обеспечение международной безопасности”, — сказал министр обороны Калле Лаанет, по словам которого международные военные операции являются одной из основных возможностей внести свой вклад в международную безопасность и укрепить союзнические отношения.
В Мали Эстония продолжит вносить свой вклад в существующем в настоящее время объеме через целевое подразделение Такуба.
”Мы с союзниками внимательно следим за ситуацией в Мали. Для нас важно, чтобы ситуация в Африке не превратилась в нестабильную, что, в свою очередь, повлияло бы на европейскую безопасность в будущем”, — отметил Лаанет.
Рийгикогу одобрило и расширение зоны действия эстонских специальных подразделений, участвующих в операции Такуба, в Республику Нигер. Исходя из этого, Правительство Республики одобрило соглашение об обеспечении правовой защиты (включая привилегии и неприкосновенность) и права действовать в Нигере для участвующего в деятельности Такубы эстонского войскового подразделения.
Силы обороны Эстонии примут участие в новой операции — в учебной миссии Европейского Союза в Мозамбике чтобы поддержать развитие военного потенциала вооруженных сил Мозамбика. Эстония готова отправить в Мозамбик советника по юридическим вопросам. В качестве руководителя миссии, для Эстонии важным союзником в южном крыле ЕС и НАТО является Португалия, которая также внесла свой вклад в безопасность стран Балтии.
В возглавляемую США военную операцию международной коалиции против ИГИЛ ”Inherent Resolve”, целью которой является борьба с ИГИЛ в первую очередь в Ираке и Сирии, Эстония вносит свой вклад одним штабным офицером.
Вклад Эстонии в миссию НАТО в Ираке состоит, как и в первой половине этого года, из одного штабного офицера. Вклад в лице двух штабных офицеров внесен нами в военную миссию Европейского союза EUNAVFOR Med/Irini, цель которой состоит в поддержке внедрения установленного для Ливии эмбарго ООН на поставки оружия, с использованием для этого средств авиации, спутников и военно-морских сил.
Кроме того, силами одного штабного офицера мы участвуем в миротворческой миссии ООН в Ливане и в лице трех военных наблюдателей в постконфликтной миротворческой миссии в Ливане, Израиле, Египте и Сирии.
В дополнение к запланированным операциям, в Эстонии также в состоянии готовности находится всего 304 военнослужащих. Кроме того, Эстония готова внести вклад в Силы реагирования НАТО NRF (NATO Response Force), предоставив до 80 военнослужащих Сил обороны и в инициативу готовности НАТО NRI (NATO Readiness Initiative) количеством, всего до 200 военнослужащих Сил обороны. Помимо этого, Эстония готова действовать в составе возглавляемых Великобританией объединенных экспедиционных сил (JEF), участием до 24 военнослужащих Сил обороны. В фокусе JEF обеспечение безопасности в регионе Балтийского моря и северной части Атлантического океана, что способствует усилению позиции защиты и сдерживания в странах Балтии.
Как и в предыдущие годы, правительство получило мандат на возможное первое и безотлагательное участие в руководимой НАТО или его государствами-членами, ЕС или ООН международной военной операции, используя до 100 военнослужащих Сил обороны.