В следующем году Эстония отправит на боевые операции до 125 военнослужащих Сил обороны

”Для Эстонии чрезвычайно важно, что, несмотря на сложную ситуацию в регионе Балтийского моря, мы были бы готовы поддержать наших ближайших союзников во внешних операциях. Деятельность террористических группировок в регионе Сахеле никуда не исчезла, и ситуация в области международной безопасности в целом не демонстрирует признаков успокоения. Мы должны и впредь быть готовыми вносить свой вклад в обеспечение международной безопасности”, — сказал министр обороны Калле Лаанет, по словам которого международные военные операции являются одной из основных возможностей внести свой вклад в международную безопасность и укрепить союзнические отношения.

В Мали Эстония продолжит вносить свой вклад в существующем в настоящее время объеме через целевое подразделение Такуба.

”Мы с союзниками внимательно следим за ситуацией в Мали. Для нас важно, чтобы ситуация в Африке не превратилась в нестабильную, что, в свою очередь, повлияло бы на европейскую безопасность в будущем”, — отметил Лаанет.

Рийгикогу одобрило и расширение зоны действия эстонских специальных подразделений, участвующих в операции Такуба, в Республику Нигер. Исходя из этого, Правительство Республики одобрило соглашение об обеспечении правовой защиты (включая привилегии и неприкосновенность) и права действовать в Нигере для участвующего в деятельности Такубы эстонского войскового подразделения.

Силы обороны Эстонии примут участие в новой операции — в учебной миссии Европейского Союза в Мозамбике чтобы поддержать развитие военного потенциала вооруженных сил Мозамбика. Эстония готова отправить в Мозамбик советника по юридическим вопросам. В качестве руководителя миссии, для Эстонии важным союзником в южном крыле ЕС и НАТО является Португалия, которая также внесла свой вклад в безопасность стран Балтии.

В возглавляемую США военную операцию международной коалиции против ИГИЛ ”Inherent Resolve”, целью которой является борьба с ИГИЛ в первую очередь в Ираке и Сирии, Эстония вносит свой вклад одним штабным офицером.