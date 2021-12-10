Спешите успеть! Голосование народного бюджета открыто последние несколько дней

”Сбор идей в рамках народного бюджета в Кесклинне прошел успешно. У жителей района есть возможность последние несколько дней сделать выбор среди 26 интересных и разнообразных идей. Каждый голос важен, так как именно от жителей района зависит, какая из идей победит и будет претворена в жизнь”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Голосование по идеям для народного бюджета продлится до 12 декабря 2021 года. В голосовании может принять участие любой человек в возрасте 14 лет и старше, место жительства которого, по данным регистра народонаселения, находится в Таллинне. Каждый участник голосования сможет проголосовать за две понравившиеся ему идеи в районе, где он проживает.

Голосовать можно как посредством интернета, так и в пункте голосования. Электронным способом проголосовать можно на веб-странице по адресу https://www.tallinn.ee/kaasaveelarve. Голосующий сможет авторизоваться с помощью ID-карты, mobiil-ID или smart-ID. Чтобы проголосовать с помощью бюллетеня, можно посетить бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7) или офис районной управы. В Кесклинне можно проголосовать в информационном зале районной управы Кесклинна по адресу ул. Нунне, 18 (Пн 8.15–18.00, Вт–Чт 8.15–17, Пт 8.15–16.00).

Чтобы обеспечить легитимность народного бюджета и принести пользу максимально широкому кругу горожан, для каждого района города установлено минимальное количество голосующих. В Кесклинне это число — 1000 человек. На реализацию победивших в голосовании идей народного бюджета Таллинна в 2022 году району Кесклинн предусмотрено выделить 129 905 евро.

Проект народного бюджета в Таллинне проходит уже второй год подряд.