В критически важных местах по всему Таллинну разместили мешки с гранитной крошкой

”Районные управы бесплатно выдают гранитную крошку квартирным товариществам, и мы настоятельно рекомендуем воспользоваться этой возможностью, ведь гранитная крошка — главный и первоочередной способ борьбы с наледью. Мы выдали гранитную крошку учебным заведениям, организациям сферы здравоохранения, а также социальным и культурным учреждениям, а партнеры города по обслуживанию улиц распределяют насыпной материал по тротуарам и на автобусных остановках. Помимо этого, город разместил мешки с гранитной крошкой в многолюдных местах, возле лестниц и на популярных автобусных остановках. Несмотря на непрерывную работу наших партнеров, в случае обильных осадков в виде ледяного дождя проходимые места могут быстро вновь стать скользкими, и в этом случае люди смогут самостоятельно посыпать тротуар, — пояснил Свет. — Муниципальная полиция и полицейские патрули также снабжены насыпным материалом — они будут готовы помогать горожанам в борьбе с гололедом”.