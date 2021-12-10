В критически важных местах по всему Таллинну разместили мешки с гранитной крошкой(2)
Согласно предупреждению синоптиков, сегодня и на выходных ожидается ледяной дождь. Всех участников движения призывают быть внимательными и запастись временем. Наряду с противогололедной обработкой улиц, которую постоянно выполняют городские партнеры по обслуживанию, Таллинн разместил мешки с гранитной крошкой в 231 критически важном месте по всему городу.
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, а также районные управы имеют в распоряжении 71 тонну гранитной крошки для борьбы с гололедом.
”Районные управы бесплатно выдают гранитную крошку квартирным товариществам, и мы настоятельно рекомендуем воспользоваться этой возможностью, ведь гранитная крошка — главный и первоочередной способ борьбы с наледью. Мы выдали гранитную крошку учебным заведениям, организациям сферы здравоохранения, а также социальным и культурным учреждениям, а партнеры города по обслуживанию улиц распределяют насыпной материал по тротуарам и на автобусных остановках. Помимо этого, город разместил мешки с гранитной крошкой в многолюдных местах, возле лестниц и на популярных автобусных остановках. Несмотря на непрерывную работу наших партнеров, в случае обильных осадков в виде ледяного дождя проходимые места могут быстро вновь стать скользкими, и в этом случае люди смогут самостоятельно посыпать тротуар, — пояснил Свет. — Муниципальная полиция и полицейские патрули также снабжены насыпным материалом — они будут готовы помогать горожанам в борьбе с гололедом”.
”Просим пешеходов и водителей сегодня и завтра быть особенно внимательными, запастись терпением и временем, а по возможности — остаться дома. Ледяной дождь может повлиять на движение общественного транспорта, не исключен риск обледенения контактной сети, что может отразиться на движении троллейбусов и трамваев”, — добавил Свет.
Квартирные товарищества могут заказать гранитную крошку в районной управе: https://www.tallinn.ee/rus/Rajony-goroda.