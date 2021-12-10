Тендер на новое решение для Mobiil-ID провалился. Что это значит для пользователей?

На объявленный 17 августа прошлого года конкурс поступило два предложения: от нынешнего поставщика услуги SK ID Solutions (владельцы Swedbank, SEB и Telia) и бельгийского предприятия Belgian Mobile ID.

Эстония хотела получить решение мобильной идентификации, позволяющее генерировать дигитальную подпись, обладающую теми же функциями, что собственноручная. Также mobiil-ID нужно было отвязать от СИМ-карты мобильного телефона.

Как пояснил заместитель гендиректора RIA Маргус Арм, с бельгийской фирмой сотрудничества не получилось из-за того, что договор не соответствовал ожиданиям (была предложена разработка решения для госуслуг, но не частного сектора) и превысил бюджет. Кроме этого, выяснилось, что для участников тендера цели тендера остались неясным.

Представитель PPA Маргит Ратник отметила, что хотя 30 июня заканчивается срок действия договора с SK ID Solution AS (SK), для потребителей пока ничего не изменится. ”Все выданные ранее mobiil-ID останутся действовать до окончания своего срока действия в пять лет. Их по-прежнему можно будет использовать при потреблении э-услугах”, — отметила Ратник.

Ведомства по-прежнему надеются найти современное решение, которое не было бы привязано к СИМ-карте и работало на мобильных устройствах.