С сегодняшнего дня в Южной Эстонии разрешен выход на лед Чудского озера

Ледовые условия еще не достаточно хороши для выхода на лед озера на внедорожниках, но с 10 декабря можно выходить пешком на лёд следующих приграничных водоёмов:

• озеро Ляммиярв

• Псковское озеро

• озеро Ванику

• озеро Пабра

• озеро Крийва

Руководитель Муствеэского кордона Ялмар Эрнитс отметил, что пограничники проводят ледовую разведку и сообщат, когда лёд на озере станет достаточно толстым, чтобы выдержать вес внедорожника. ”Поездку на внедорожнике надо обязательно зарегистрировать перед выходом на лёд. Это можно удобно сделать на портале самообслуживания”, — сказал Эрнитс.

Для регистрации необходимо создать учетную запись пользователя на сайте www.piiriveekogu.ee. После этого есть два способа сообщить о поездке на озеро и обратно:

• Поездку к пограничному водоему и возвращение с него можно зарегистрировать, отправив SMS-сообщение на номер (+372) 5700 0001. При выходе на приграничный водоём на этот номер необходимо отправить сообщение с текстом ”Algus” или ”А”, а при возвращении с водоема надо отправить текст ”Lopp” или ”L”

• Поездку к пограничному водоему и возвращении с него можно зарегистрировать на портале самообслуживания www.piiriveekogu.ee.

С 20 декабря позвонивший на номер местного кордона также будет уведомлен о возможности зарегистрировать выход на лёд на портале самообслуживания или с помощью SMS.

Информация о ледовых условиях ЗДЕСЬ.