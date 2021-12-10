С сегодняшнего дня в Южной Эстонии разрешен выход на лед Чудского озера(2)
Ледовые условия еще не достаточно хороши для выхода на лед озера на внедорожниках, но с 10 декабря можно выходить пешком на лёд следующих приграничных водоёмов:
• Чудское озеро (в уездах Йыгевамаа, Тартумаа и Пылвамаа)
• озеро Ляммиярв
• Псковское озеро
• озеро Ванику
• озеро Пабра
• озеро Крийва
Руководитель Муствеэского кордона Ялмар Эрнитс отметил, что пограничники проводят ледовую разведку и сообщат, когда лёд на озере станет достаточно толстым, чтобы выдержать вес внедорожника. ”Поездку на внедорожнике надо обязательно зарегистрировать перед выходом на лёд. Это можно удобно сделать на портале самообслуживания”, — сказал Эрнитс.
Для регистрации необходимо создать учетную запись пользователя на сайте www.piiriveekogu.ee. После этого есть два способа сообщить о поездке на озеро и обратно:
• Поездку к пограничному водоему и возвращение с него можно зарегистрировать, отправив SMS-сообщение на номер (+372) 5700 0001. При выходе на приграничный водоём на этот номер необходимо отправить сообщение с текстом ”Algus” или ”А”, а при возвращении с водоема надо отправить текст ”Lopp” или ”L”
• Поездку к пограничному водоему и возвращении с него можно зарегистрировать на портале самообслуживания www.piiriveekogu.ee.
С 20 декабря позвонивший на номер местного кордона также будет уведомлен о возможности зарегистрировать выход на лёд на портале самообслуживания или с помощью SMS.
Информация о ледовых условиях ЗДЕСЬ.