Решение правительства: ущерб от порчи вакцин и лекарств на складе Департамента здоровья покроют налогоплательщики(8)
На вчерашнем заседании кабмина правительство приняло решение, что никто из чиновников не ответственен за инцидент с порчей вакцины и лекарств на складе Департамента здоровья и возникший урон в размере более 3 млн евро будет покрыт из госбюджета, пишет Forte.
”Во избежание возникновения цепочки требований между государственными учреждениями правительство решило на кабинетном заседании покрыть Больничной кассе ущерб в размере около 3,4 млн евро за замену вакцин и лекарственных препаратов”, — сообщила пресс-секретарь Министерства социальных дел Карин Волмер.
Она ответила, что Больничная касса уже оплатила эту сумму продавцам: ”Сейчас речь идет о возмещении кассе этих расходов”.
Канцлер министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа отметила, что вина лежит одновременно на нескольких учреждениях (проектировщик, строитель, Департамент здоровья, Riigi Kinnisvara AS), которые могли начать предъявлять друг другу ответные требования, поэтому было решение покрыть расходы из бюджета. ”Принимая во внимание, что ошибки были совершены всеми сторонами, правительство решило возместить возникший ущерб Больничной кассе, чтобы избежать требований между госучреждениями и возможных судебных прений”, — пояснила Мяндмаа.