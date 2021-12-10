Решение правительства: ущерб от порчи вакцин и лекарств на складе Департамента здоровья покроют налогоплательщики

На вчерашнем заседании кабмина правительство приняло решение, что никто из чиновников не ответственен за инцидент с порчей вакцины и лекарств на складе Департамента здоровья и возникший урон в размере более 3 млн евро будет покрыт из госбюджета, пишет Forte.