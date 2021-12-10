Таллинн расширит круг получателей пособия по случаю начала учебного года(1)
Таллиннская городская управа направила в Городское собрание проект постановления, согласно которому со следующего года пособие на ранец будет переименовано в пособие к началу учебного года, а целевая группа получателей пособия расширится. Проект постановления также предусматривает продление периода выплаты компенсации за первый день больничного до 31 мая 2022 года.
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, в столице в общей сложности десять универсальных пособий, которые направлены на поддержку горожан на протяжении всего жизненного пути.
”Одно из них — пособие на ранец, которое Таллинн выплачивает с 2002 года. Если сейчас пособие в размере 320 евро выплачивается семье, в которой ребенок идет в первый класс, то с осени следующего года город будет выплачивать пособие по случаю начала учебного года в размере 50 евро всем ученикам, начиная со второго класса, если ребенок продолжает обучение в основной и средней школе или обучается в профессиональном учебном заведении, — пояснила Бешкина. — В условиях выплаты пособия будет упразднено требование о том, что ребенок должен числиться в списках учеников одной из столичных школ. Со следующего года пособие смогут получать и дети, которые не обучаются в расположенной в Таллинне школе”.
Пособие на ранец со следующего года будет переименовано в пособие к началу учебного года. В условиях выплаты пособия требования относительно места проживания останутся прежними: пособие выплачивается ребенку, один из родителей которого непрерывно является зарегистрированным жителем Таллинна по меньшей мере с 1 января календарного года, когда выплачивается пособие. Сохранится и требование, согласно которому ходатайство может подать родитель, который, согласно данным регистра народонаселения, проживает с ребенком по одному адресу. Достаточно будет подать заявление один раз, и в последующие годы пособие к началу учебного года будет выплачиваться автоматически.
В период с 25 марта по 30 ноября текущего года город выплатил в качестве компенсации за первый день больничного 302 640 евро. Ставка пособия — 30 евро.
”Согласно действующему порядку, город выплачивает компенсацию жителям Таллинна, больничный лист которых приходится на период с 1 сентября по 31 декабря текущего года. Чтобы поощрить людей оставаться дома уже при возникновении первых признаков заболевания и, тем самым, способствовать предотвращению распространения коронавируса, период выплаты компенсации будет продлен до 31 мая 2022 года”, — сказала Бешкина.
Право на получение компенсации имеют жители Таллинна, которым больничный лист был открыт по причине болезни или необходимости соблюдать карантин. Мера действует и в случае, если человек заболел во время беременности.