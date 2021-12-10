Таллинн расширит круг получателей пособия по случаю начала учебного года

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, в столице в общей сложности десять универсальных пособий, которые направлены на поддержку горожан на протяжении всего жизненного пути.

”Одно из них — пособие на ранец, которое Таллинн выплачивает с 2002 года. Если сейчас пособие в размере 320 евро выплачивается семье, в которой ребенок идет в первый класс, то с осени следующего года город будет выплачивать пособие по случаю начала учебного года в размере 50 евро всем ученикам, начиная со второго класса, если ребенок продолжает обучение в основной и средней школе или обучается в профессиональном учебном заведении, — пояснила Бешкина. — В условиях выплаты пособия будет упразднено требование о том, что ребенок должен числиться в списках учеников одной из столичных школ. Со следующего года пособие смогут получать и дети, которые не обучаются в расположенной в Таллинне школе”.

Пособие на ранец со следующего года будет переименовано в пособие к началу учебного года. В условиях выплаты пособия требования относительно места проживания останутся прежними: пособие выплачивается ребенку, один из родителей которого непрерывно является зарегистрированным жителем Таллинна по меньшей мере с 1 января календарного года, когда выплачивается пособие. Сохранится и требование, согласно которому ходатайство может подать родитель, который, согласно данным регистра народонаселения, проживает с ребенком по одному адресу. Достаточно будет подать заявление один раз, и в последующие годы пособие к началу учебного года будет выплачиваться автоматически.

В период с 25 марта по 30 ноября текущего года город выплатил в качестве компенсации за первый день больничного 302 640 евро. Ставка пособия — 30 евро.