Rimi построит главный офис в Лаагри

Новый головной офис Rimi будет построен в Лаагри в деловом и жилом районе Gate Tallinn. ”Мы давно искали и рассматривали различные возможности для развития нового офиса и центрального склада. Я считаю, что теперь мы нашли подходящее место и партнера, который позволит реализовать наши пожелания. Проект позволит объединить логистические операции в Эстонии под одной крышей, создать современную центральную кухню и построить офис, поддерживающий инновационные методы работы. Все это создает предпосылки для дальнейшего развития и роста Rimi в Эстонии и помогает обслуживать магазины наилучшим образом”, — представляет Вайдо Падумяэ, генеральный директор Rimi Eesti.

"В ближайшие годы Gate Tallinn станет новой, качественной и современной деловой средой, которая, как мы надеемся, будет визуально и эмоционально дополнена застройкой жилого района".

”Сыграли роль хорошая доступность как на машине, так и на общественном транспорте, экологическое мышление, возможность расширения, эффективное планирование здания, хорошие возможности для парковки и опыт застройщика, — объясняет Таави Кивисалу, менеджер по поставкам Rimi в Эстонии. — Мы работаем в Rimi на основе определенных принципов, которые позволят уменьшить воздействие нашей деятельности на окружающую среду. Новое здание, безусловно, станет большим шагом вперед в уменьшении воздействия на окружающую среду и достижении целей нашего ведения ответственной предпринимательской деятельности.

Победителем тендера стал Lumi Capital. Сегодня уже началось планирование, активное проектирование начнется в начале 2022 года. Строительство планируется начать в последнем квартале следующего года. Переезд состоится в начале 2024 года, и все производственные мощности будут переведены на новое место к концу лета того же года.

Gate Tallinn находится на границе Таллинна, в начале Пярнуского шоссе, всего в двух шагах от гипермаркета Laagri Rimi.