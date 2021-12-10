КАРТА | Анализ сточных вод показал: штамм "Омикрон" обнаружен по всей Эстонии

За неделю сократилась доля территорий со средним содержанием коронавируса, а также появились места, где анализ выявил очень высокое содержание вируса. Тем не менее, общая ситуация остается стабильной.

До сих пор нет территорий, полностью свободных от коронавируса. Содержание вируса в сточных водах за неделю выросло в Харьюмаа и Центральной Эстонии.

Штамм "Омикрон" хоть и в малом количестве, но распространен в нескольких городах. Результаты следующей недели смогут показать скорость распространения вируса.

Пробы сточных вод берутся в начале каждой недели во всех уездных центрах, городах с населением более 10 000 человек, а также по необходимости и в менее крупных населенных пунктах.