Еще в четверг из-за скользких дорог произошел целый ряд ДТП

В 07:43 произошло ДТП на 20 км шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в волости Сауэ, когда 57-летняя женщина на Ford Focus съехала с дороги и врезалась в дорожный знак, а затем и в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Детали ДТП выясняются.

В 14:25 произошло ДТП около Петербури теэ, 2 в Таллинне, когда 32-летняя женщина на Škoda Superb сбила 55-летнего мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Детали ДТП выясняются.

В 16:45 произошло ДТП около Май, 28 в Пярну, где столкнулись Mercedes-Benz E 200, которым управлял 36-летний мужчина, и Volkswagen Multivani, которым управляла 42-летняя женщина. Водителя Mercedes доставили в Пярнускую больницу на осмотр. Детали ДТП выясняются.

В 17:08 произошло ДТП около Пикк, 73 в Таллинне, когда 41-летний мужчина на Peugeot Partner въехал в передвигавшийся впереди Mercedes-Benz 350D, которым управлял 45-летний мужчина. Водителя Mercedes доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 18:15 произошло ДТП около Ряэгу, 45 в Таллинне, где 42-летняя женщина на BMW 325i не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево и забор. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19:08 произошло ДТП около Уус, 13с в Тарту, когда передвигавшуюся во дворе 82-летнюю женщину сбил микроавтобус Volkswagen Transporter, которым управлял 35-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу Марьямыйза.