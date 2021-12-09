Катри Райк вновь выдвинет свою кандидатуру на пост мэра города

"Да, я выставлю свою кандидатуру на выборах мэра. Почему? Однажды я недостаточно осторожно сказала, что это моя мечта - быть мэром города Нарва. Плюс в предвыборное время наш список заявил ясно и однозначно, что я буду следующим мэром, если мы победим. Сейчас это моя ответственность перед избирателями", - пояснила Катри Райк свое желание стать мэром Нарвы.