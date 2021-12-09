Новости Ида-Вирумаа
09.12.2021, 21:26

Катри Райк вновь выдвинет свою кандидатуру на пост мэра города

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Katri Raiki umbusaldamine
Foto: Priit Simson

Недавно избранная председателем Нарвского горсобрания Катри Райк выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра города, которые пройдут 16 декабря.

"Да, я выставлю свою кандидатуру на выборах мэра. Почему? Однажды я недостаточно осторожно сказала, что это моя мечта - быть мэром города Нарва. Плюс в предвыборное время наш список заявил ясно и однозначно, что я буду следующим мэром, если мы победим. Сейчас это моя ответственность перед избирателями", - пояснила Катри Райк свое желание стать мэром Нарвы.

Коалиция в Нарвском горсобрании, состоящая из членов избирательного союза Катри Райк, депутатов от партии "Эстония 200" и одного внефракционного депутата, имеет перевес над оппозицией всего в 1 голос, напоминает rus.err.

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