ВИДЕО | Ужасная подборка: в Харьюмаа участились наезды на пешеходов. В основном на переходах(7)
Как сообщил Центр надзора за дорожным движением, за последние две недели в Харьюском уезде заметно возросло число ДТП с участием пешеходов. Все несчастья произошли в черте населенных пунктов и большинство из них — на пешеходных переходах, поворотах и в темное время.
Впечатлительным людям смотреть видео не рекомендуется!
Центр напоминает водителям: пешеходный переход можно пересекать только тогда, когда вы уверены, что не обязаны никого пропустить! Будьте особо внимательны на поворотах.
Центр напоминает пешеходам: перед переходом проезжей части нужно убедиться, что водитель вас заметил и даёт дорогу. Используйте светоотражатель — это ваша самая дешевая страховка жизни!
Центр напоминает всем участникам дорожного движения: вы должны быть взаимно вежливы и считаться друг с другом!