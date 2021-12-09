ВИДЕО | Ужасная подборка: в Харьюмаа участились наезды на пешеходов. В основном на переходах

Как сообщил Центр надзора за дорожным движением, за последние две недели в Харьюском уезде заметно возросло число ДТП с участием пешеходов. Все несчастья произошли в черте населенных пунктов и большинство из них — на пешеходных переходах, поворотах и в темное время.