ЧП и криминал
09.12.2021, 20:48

ВИДЕО | Ужасная подборка: в Харьюмаа участились наезды на пешеходов. В основном на переходах

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ФОТО: Скриншот

Как сообщил Центр надзора за дорожным движением, за последние две недели в Харьюском уезде заметно возросло число ДТП с участием пешеходов. Все несчастья произошли в черте населенных пунктов и большинство из них — на пешеходных переходах, поворотах и в темное время.

Впечатлительным людям смотреть видео не рекомендуется!


Центр напоминает водителям: пешеходный переход можно пересекать только тогда, когда вы уверены, что не обязаны никого пропустить! Будьте особо внимательны на поворотах.

Центр напоминает пешеходам: перед переходом проезжей части нужно убедиться, что водитель вас заметил и даёт дорогу. Используйте светоотражатель — это ваша самая дешевая страховка жизни!

Центр напоминает всем участникам дорожного движения: вы должны быть взаимно вежливы и считаться друг с другом!

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