Бюджет Таллинна на 2022 год содержит пару исторических позиций

”Существенно ускорится сооружение качественной инфраструктуры для велосипедистов, для этого в новом году запланировано более пяти миллионов евро. Под особым вниманием находятся велосипедные дорожки в центре города, повышение безопасности вокруг школ, а возможности нормального велосипедного движения появятся также на улицах Вана- Каламая , Тулика, Йыэ-Пронкси. Кроме того, будет доведено до конца соединение Ласнамяэ и центра города, а с целью повышения безопасности движения пешеходов и велосипедистов будут сооружены тоннели под железной дорогой в Кристийне и на Палдиском шоссе”, — сказал Осиновский.

”В новом бюджете предусматриваются дополнительные средства для проведения зеленого поворота и климатической программы, на городских учреждениях будут устанавливаться солнечные панели, будут закупаться новые автобусы и трамваи, а квартирным товариществам будет оказываться поддержка в применении экологичных решений. В результате улучшится качество городской среды и жизни горожан”, — отметил председатель горсобрания.

”Родителей, конечно же, порадует, что запланированный на следующий год более чем 10-процентный рост платы за место в детском саду отменяется. Семьи сэкономят на этом около 100 евро в год. Мы договорились о том, что плата за место не будет расти и в последующие годы. Продолжится освобождение от платы за место за второго ребенка и компенсация расходов на питание со стороны города. В программе инвестиций также большое внимание уделено реконструкции детских садов. А именно, в следующем году будет подвергнуто реконструкции сразу девять детских садов, это рекордное количество”, — добавил Осиновский.

”В новом бюджете мы обращаем особе внимание на базовое образование. Помощников учителей детских садов ожидает исторически большой рост оплаты труда, их зарплата увеличится на 13 процентов, т.е. на 100 евро. Также мы продолжим платить учителям детских садов зарплату, равную нижней ставке оплаты труда школьного учителя”, — подчеркнул Осиновский.

Вице-председатель Таллиннского горсобрания Кристен Михал сказал, что отдает в вопросах финансирования предпочтение консервативному подходу и мог бы почти похвалить бюджет, если бы получил ответы на ряд важных вопросов. ”Что будет с недостающими 100-140 миллионами крупной инвестиции в Таллиннскую больницу? Будущее Горхолла также требует прояснения. В хорошее для города время следует провести ревизию расходов, но на это нет и намека, медиа-машина продолжает восхвалять мэра. Пора бы уже освободиться от вспомогательных колес в ситуации, когда монопольная власть закончилась”.

”Если говорить конкретно, то мы предлагаем в бюджете на 2022 год довести обещанное пенсионерам пособие уже со следующего года до 200 евро, а не до 150, как предлагает горуправа. Плату за место в детском саду следует отменить для всех детей, чтобы образование было единым с начала и до конца. Расходов, которые можно сократить и направить эти деньги на семьи с детьми, а также привести в порядок детские сады и дворовые зоны, достаточно. Обновляющееся городское пространство, отсутствующая главная улица, наверное, будут ждать партнера по коалиции, потому что в бюджете нет ответов на обещания и данные нам большие надежды”, — сказал Михал.

Общий объем бюджета города на 2022 год составляет 1032 млн евро. Запланированный общий объем доходов 868,4 млн евро, где доходы от поступления налогов составляют 68 процентов. Крупнейший источник доходов города — подоходный налог с частного лица в сумме 556 миллионов евро, что на 11,8 процента больше, чем прогнозировалось на 2021 год. Земельного налога город получит в 2022 году, по прогнозам, 25,4 млн евро, т.е. примерно столько же, что и в нынешнем году. Доход, получаемый от продажи товаров и услуг городских учреждений, планируется на уровне 90,1 млн евро, т.е. на 9,3 процента больше, чем в 2021 году.

Расходы города Таллинна на деятельность в бюджете на 2022 год запланированы в сумме 746,7 млн евро. Среди расходов на деятельность расходы сферы образования составляют 39,1 процента, т.е. в общей сложности 292 миллиона евро.

Расходы на городской транспорт составят 15,2 процента, т.е. в общей сложности 113,3 млн евро. Расходы на социальную опеку и здравоохранение составят 11,3 процента от общего объема расходов, в общей сложности 84,3 млн евро. Всего эти три сферы образуют около двух третей общего объема расходов.

На инвестиции в бюджете на 2022 год предусмотрено 269 миллионов евро, т.е. примерно вдвое больше, чем в уточненном бюджете на 2021 год.

Фракции Таллиннского горсобрания могут представлять свои поправки в проект бюджета до 17 декабря.