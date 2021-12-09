Больничная касса ошибочно послала тысячам людей приглашения на бустерную прививку

Об этом Delfi сообщил один из читателей, получивший от Больничной кассы SMS с приглашением.

Больничная касса ошибку признала и сообщила, что она к сегодняшнему дню ошибка устранена. "В основном такое сообщение получили жители Харьюмаа. Мы извиняемся перед теми, кого извещение сбило с толку", — сказала пресс-секретарь Больничной кассы Эвелин Тринк.

Чтобы избежать ситуации, когда лишь в медицинском учреждении выясняется, что вакцинироваться еще рано, следует проверить свой паспорт вакцинации — прошло ли после последнего укола на самом деле 6 месяцев.

"Также можно эту информацию проверить на портале пациента digilugu.ee", — добавила Тринк.

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