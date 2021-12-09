Командиром Тылового батальона назначен подполковник Белов

”Подполковник Лиллеорг руководил батальоном безупречно, об этом свидетельствуют мобилизационные сборы 61-го тылового батальона, ежедневная поддержка бригады подразделениекм и развертывание полевого госпиталя на Сааремаа. Подполковнику Белову досталось отличное подразделение”, — отметил на построении командир 1-й пехотной бригады Андрус Мерило.

Подполковник Владислав Белов служит в Силах обороны с 1997 года. После окончания срочной службы в промежутке между 1998 и 2004 годом он служил в пограничных войсках на кордоне Юминда и Кунда . Затем занимал различные должности в подразделениях гарнизона Тапа.

До своего назначения на пост командира Тылового батальона подполковник Белов служил в отделении логистики Генерального штаба Сил обороны. Имеет опыт участия в зарубежной миссии в Афганистане и знаки отличия пограничных войск, дивизиона ПВО, 1-й пехотной бригады, Тылового батальона, Службы Тыла. Отмечен медалями НАТО, США, Сил обороны и министерства обороны Италии.

Подполковник Индрек Лиллеорг командовал Тыловым батальоном с апреля 2019 года, он продолжит службу в Генеральном штабе Сил обороны.

Тыловой батальон является центром подготовки военнослужащих срочной службы и вспомогательным подразделением 1-й пехотной бригады, овечающим за поддержание ее боеспособности. В частности, он обеспечивает восемь линейных батальонов и три отдельных роты. В случае необходимости подразделение готово оказать поддержку гражданскому сектору: выделить технику, снаряжение и помочь с обучением персонала.

Предшественником батальона является рабочая рота 1-го эстонского пехотного полка, которая была сформирована 27 апреля 1917 года. Подразделение принимало участие в войне за независимость Эстонии и просуществовало в составе 1-го пехотного полка до 1940-го года. Батальон был возрожден 1-го января 2009 года в Палдиски.