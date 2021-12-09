Таллиннские власти: в пятницу и субботу ожидается ледяной дождь. В работе общественого транспорта возможны перебои

”Мы проинформировали наших партнеров по обслуживанию улиц о необходимости задействовать весь ресурс в борьбе с гололедом на дорогах и тротуарах, однако даже несмотря на эти меры, ледяной дождь все равно сделает дороги опасно скользкими. Районные управы бесплатно выдают гранитную крошку квартирным товариществам, и мы настоятельно рекомендуем воспользоваться этой возможностью. Школам, детским садам, организациям сферы здравоохранения, а также социальным и культурным учреждениям мы предоставили возможность получить гранитную крошку в большом объеме, чтобы они могли немедленно приступить к борьбе с наледью в случае ледяного дождя. Муниципальная полиция и полицейские патрули также снабжены насыпным материалом — они будут готовы помогать горожанам в борьбе с гололедом”, — сказал вице-мэр Владимир Свет.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, а также районные управы имеют в распоряжении 71 тонну гранитной крошки для выдачи и посыпки улиц в течение четверга и пятницы.

”Просим пешеходов и водителей быть особенно внимательными. Если это возможно, в пятницу лучше остаться дома. Прогноз погоды также не исключает обледенения контактной сети общественного транспорта, что может отразиться на движении троллейбусов и трамваев. Учебные заведения города Таллинна учитывают, что в силу погодных условий не все дети смогут добраться до школы. Отсутствие в этот день не будет рассматриваться как пропуск занятий без причины”, — добавил Свет.

Квартирные товарищества могут заказать гранитную крошку в своей районной управе.

Об опасности этого погодного явления говорит и тот факт, что 23 февраля 2021 г., когда в Таллинне прошел ледяной дождь, Таллиннская скорая помощь всего за пару часов получила 112 вызовов, связанных с падениями. Обычно в течение суток скорая помощь обслуживает 250 вызовов.