Департамент образования советует оставить детей дома — в пятницу ледяной дождь накроет Таллинн

"Завтра, в пятницу, обещают очень сложные погодные условия, а именно — ледяной дождь. Особенно во вторую половину дня. Мы приложим все усилия, чтобы обезопасить передвижение детей и взрослых по территории детского сада, — разослал Департамент сообщение всем родителям. — Просим учитывать вероятность очень сильного обледенения территории. Запаситесь временем, чтобы не спешить. Возможны пробки на дорогах".