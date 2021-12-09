ЧП и криминал
09.12.2021, 16:24

Департамент образования советует оставить детей дома — в пятницу ледяной дождь накроет Таллинн

 
Jäävihm Tallinnas 23.02.2021
Foto: Andres Putting

Таллиннский департамент образования разослал родителям сообщение о том, что из-за плохих погодных условий рекомендуется оставить детей на домашнем обучении.

"Завтра, в пятницу, обещают очень сложные погодные условия, а именно — ледяной дождь. Особенно во вторую половину дня. Мы приложим все усилия, чтобы обезопасить передвижение детей и взрослых по территории детского сада, — разослал Департамент сообщение всем родителям. — Просим учитывать вероятность очень сильного обледенения территории. Запаситесь временем, чтобы не спешить. Возможны пробки на дорогах".

Департамент рекомендует оставаться дома или организовать работу таким образом, чтобы передвижение детей и работников было безопасным. "На основании вышеизложенного мы рекомендуем образовательным учреждениям обсудить с сотрудниками, каким образом организовать работу в этот день", — написал Департамент образования Таллинна.

Государственная метеослужба предупреждает о ледяном дожде в пятницу, 10 декабря, по всей Эстонии.

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