Департамент образования советует оставить детей дома — в пятницу ледяной дождь накроет Таллинн
Таллиннский департамент образования разослал родителям сообщение о том, что из-за плохих погодных условий рекомендуется оставить детей на домашнем обучении.
"Завтра, в пятницу, обещают очень сложные погодные условия, а именно — ледяной дождь. Особенно во вторую половину дня. Мы приложим все усилия, чтобы обезопасить передвижение детей и взрослых по территории детского сада, — разослал Департамент сообщение всем родителям. — Просим учитывать вероятность очень сильного обледенения территории. Запаситесь временем, чтобы не спешить. Возможны пробки на дорогах".
Департамент рекомендует оставаться дома или организовать работу таким образом, чтобы передвижение детей и работников было безопасным. "На основании вышеизложенного мы рекомендуем образовательным учреждениям обсудить с сотрудниками, каким образом организовать работу в этот день", — написал Департамент образования Таллинна.
Государственная метеослужба предупреждает о ледяном дожде в пятницу, 10 декабря, по всей Эстонии.