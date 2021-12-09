09.12.2021, 14:50
Имейте в виду! Ночью не будут работать мгновенные платежи между банками
Foto: Argo Ingver
В ночь с четверга на пятницу временно не будут работать мгновенные платежи между банками.
Функция будет нарушена с 1.30 ночи до 8.00 утра. Все совершенные в этот период мгновенные платежи поступят на счет получателя в пятницу с 9 утра.
Во время приостановки будут осуществлены необходимые работы для того, чтобы обеспечить движение мгновенных платежей между двумя европейскими системам мгновенных платежей.
Благодаря изменению клиенты эстонских банков смогут получать и отправлять мгновенные платежи в большее количество банков Европы.