Экономика
09.12.2021, 14:50

Имейте в виду! Ночью не будут работать мгновенные платежи между банками

 
Foto: Argo Ingver
В ночь с четверга на пятницу временно не будут работать мгновенные платежи между банками.

Функция будет нарушена с 1.30 ночи до 8.00 утра. Все совершенные в этот период мгновенные платежи поступят на счет получателя в пятницу с 9 утра.

Во время приостановки будут осуществлены необходимые работы для того, чтобы обеспечить движение мгновенных платежей между двумя европейскими системам мгновенных платежей.

Благодаря изменению клиенты эстонских банков смогут получать и отправлять мгновенные платежи в большее количество банков Европы.

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