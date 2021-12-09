Посол Великобритании: решение о том, пойдут ли британские солдаты в бой за Эстонию, будет принимать эстонский офицер

Я испытал период коронавируса в трех разных странах, потому что когда всё это началось, я работал в Нью-Йорке. В мае прошлого года я заразился COVID, мы болели вместе с женой. К счастью, у нас не было тяжелой формы, но сначала я жил в условиях ограничений в Нью-Йорке, а потом в Лондоне. Я надеялся, что за 10 месяцев в Великобритании, я смогу увидеть своих друзей и семью до того, как приеду в Эстонию. Но на деле большую часть этого периода мы провели в нашей квартире. Это было досадно, но я был рад делать это, потому что поступал правильно. Да, было бы неплохо иметь возможность просто зайти в паб и выпить пинту, но эти неудобства — ничто по сравнению с прекращением распространения этого вируса. Сегодня моя мама, а ей уже за 70, живет в Великобритании, и я, знаете ли, хочу, чтобы были ограничения, если это необходимо для обеспечения ее безопасности. У нее уже были две начальные дозы и еще одна бустерная доза, но ей уже за 70. У нее довольно слабое здоровье. Я думаю, даже с вакциной, если бы она сейчас заболела, это все равно могло бы быть для нее весьма неприятно. Так что, если для обеспечения безопасности таких людей, как моя мама, требуются ограничения, нет проблем.