09.12.2021, 13:24
Солдат-срочник батальона логистики скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия
Foto: Anni Õnneleid
7 декабря после обеда на тренировочной базе Какепера в результате выстрела из огнестрельного оружия погиб срочник логистического батальона.
По предварительным данным, солдат погиб в результате выстрела из служебного оружия. Все указывает на то, что в момент выстрела рядом с ним никого не было. Тело мужчины обнаружили его сослуживцы, которые вызвали скорую и полицию.
Близкие погибшего извещены о случившемся. Силы обороны окажут им социальную и психологическую помощь и выражают глубокие соболезнования.