Prisma вновь открывает свои магазины в Тарту

Осуществляя инновации, Prisma основывалась на отзывах покупателей, чтобы предложить более разнообразный выбор во всех сегментах товаров и повысить удобство покупательского процесса.

”Prisma — это сеть магазинов с самым широким ассортиментом в Эстонии, и мы рады, что теперь предлагаем улучшенный выбор в обоих тартуских магазинах. В магазине Annelinna мы открываем новую концепцию Outdoor, предлагающую качественную одежду, обувь и аксессуары для всех видов активного отдыха — от походов до рыбалки в любую погоду, — сообщил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия. — Кроме этого, в Annelinna Prisma мы расширили отдел промышленных товаров, где теперь представлены крупная бытовая техника и товары для игроков, а скоро также появятся телефоны и планшеты. И в Annelinna, и в Sõbra Prisma после реконструкции по-прежнему просторно и светло, там можно приобрести все необходимое за один заход”.

В Annelinna и Sõbra Prisma добавлена зона Food Market. ”Отдел свежих продуктов — основа концепции Food Market. Отныне в тартуских магазинах Prisma выбор свежего мяса и рыбы станет еще лучше. Кроме того, на открытом прилавке представлен широкий ассортимент готовых блюд и салатов, а отдел фруктов и овощей обрел новый облик. В феврале в магазинах также появятся машины для нарезки ананасов”, — сказал Кильпия. В качестве инновационного решения в алкогольных отделах тартуских магазинов Prisma открыт shop-in-shop, основанный на концепции ”Paar”, который был очень тепло принят клиентами Prisma в Таллинне. В ”Paar” напитки распределены на полках с учетом сочетаемости с продуктами, что значительно облегчает поиск подходящего к определенному блюду вина.