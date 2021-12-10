Новости Эстонии
10.12.2021, 09:50

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе подчеркнул готовность и силу НАТО в Эстонии

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ФОТО: Kaitseministeerium

Министр обороны Калле Лаанет встретился в Таллинне с верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SACEUR) генералом Тодом Уолтерсом, чтобы обсудить региональную ситуацию безопасности.

”Мы на восточной границе НАТО являемся свидетелями самого сложного кризиса безопасности за последние десятилетия. В ситуации, когда военная активность России в Украине и вокруг нее растет, к этому добавляется гибридная атака Беларуси на наших региональных союзников, необходимо продемонстрировать готовность альянса защитить каждое союзное государство”, — сказал Лаанет.

Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе прибыл в Таллинн, чтобы продемонстрировать силу, единство и солидарность альянса во всей зоне своей ответственности.

”НАТО готово защищать каждое союзное государство. Расширенное присутствие НАТО (enhanced Forward Presence, eFP) и Балтийская миссия противовоздушной обороны в Эстонии ясно демонстрируют приверженность и солидарность союзников”, — сказал генерал Уолтерс.

Во время встречи с генералом Уолтерсом Лаанет подчеркнул, что укрепление сдерживающей и оборонительной позиции союзных сил важно в случае эскалации ситуации в регионе.

”Наша позиция сдерживания и обороны готова с необходимой силой и потенциалом к обеспечению мира”, — добавил генерал Уолтерс.

На встрече также обсуждались вопросы участия и твердой приверженности Эстонии операциям НАТО. В рамках визита верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе также посетил расположенный в Таллинне Центр киберзащиты НАТО и поле кибер-учений, и получил обзор учений по киберзащите Crossed Swords 2021.

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