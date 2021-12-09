ГРАФИК | В октябре импорт товаров в Эстонию достиг нового рекордного уровня

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,6 млрд евро и импортировано на 1,8 млрд евро. Дефицит торговли составил 164 млн евро, однако в этом же месяце прошлого года профицит торгового баланса достигал 27 млн евро. Наибольший дефицит наблюдался в торговле сырьем и продукцией химической промышленности, металла и изделий из металла и транспортных средств.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что в октябре импорт товаров вновь достиг рекордного уровня. ”В сравнении с прошлым годом импорт вырос в большинстве товарных групп. На рост импорта в группе минерального топлива значительно повлияло повышение цен на сырье. Так, например, закупочная цена на электроэнергию и сжиженный природный газ (LNG) подорожала по сравнению с октябрем прошлого года в четыре раза, а цена на природный газ повысилась в пять раз”, — пояснила Пуура.

Из товаров больше всего экспортировались минеральное топливо, электрооборудование, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с тем же месяцем прошлого года больше всего увеличился экспорт минерального топлива (на 122 млн евро), древесины и изделий из древесины (на 47 млн евро) и электрооборудования (на 43 млн евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и Швеция. Более всего вырос экспорт в Латвию, Финляндию и Соединенное королевство. В Латвию больше вывозилось электроэнергии, в Финляндию — природного газа и сборных деревянных строений, а в Соединенное королевство — переработанного топливного масла и также сборных деревянных строений.

Реэкспорт из Эстонии увеличился на 34%, а вывоз эстонских товаров — на 12%. Доля товаров эстонского производства составила 71% от общего объема экспортируемых товаров. Значительнее всего вырос экспорт переработанного топлива, сборных деревянных строений, а также металлолома и металлических отходов.