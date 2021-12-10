Полезная новинка: с помощью ледовой карты можно отслеживать состояние льда на водоемах Эстонии

Новая система мониторинга льда на основе дистанционного зондирования позволит обнаруживать различные типы морского льда (неподвижный лед, плотный лед, тонкий лед, подтипы льда и т. д.), ледовые явления (навалы льда и промоины), а также следить за состоянием льда и на больших озерах.

Данные дистанционного зондирования также могут быть использованы для оценки объема ледяного покрова и динамики ледовых условий. ”Доступность качественной информации о льде поможет быстрее реагировать на спасательные операции, делать более экономически обоснованный выбор в условиях растущих цен на энергию и смягчить рост стоимости жизни”, — сказал директор Агентства по окружающей среде Таймар Ала и добавил, что более подробные данные помогут, например, судам, ледоколам и патрулям Департамента полиции и погранохраны планировать конкретную траекторию или рыбакам принимать более безопасные решения. ”Экономия топлива в результате развития услуги на основе спутниковых снимков может составить от 0,1 до 1,1 млн евро в год, в зависимости от характера зимы”, — прокомментировал Ала.

В результате проекта была создана оперативная система обработки спутниковых данных высокого разрешения, благодаря чему доступность и обработка данных Sentinel-1,-2,-3 будут более оперативными. По словам Ала, проект также значительно улучшит качество услуги ледовой карты. ”Поскольку данные дистанционного зондирования, используемые для составления информации по льдам, будут обрабатываться быстрее, чем раньше, мы также сможем использовать больше данных в режиме реального времени в качестве основы для составления ледовой карты”, — добавил Таймар Ала. По его словам, коллеги из соседних стран уже проявляют интерес к системе мониторинга льда, также ледовая карта была номинирована в качестве инновационного решения в конкурсе цифровых услуг Эстонии.