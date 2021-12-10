Фирма напоминает: в посылочный автомат можно положить несколько посылок сразу

Руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд объяснил, что курьеры иногда наблюдают, как люди ходят у автомата туда-сюда, чтобы положить каждую свою посылку в отдельный шкафчик: ”На самом деле, в этом нет никакой необходимости, поскольку направляющиеся по разным адресам посылки можно одновременно положить в один большой шкафчик — они все равно дойдут до места назначения. Не придется тратить время на открывание нескольких шкафчиков, а в посылочном автомате остается больше места для посылок других клиентов”.

Чтобы отправить посылки по разным адресам, распечатайте для каждой посылки ярлыки и наклейте их на посылки до того, как отправитесь к посылочному автомату. ”Если на посылках уже имеются ярлыки, то в посылочном автомате нужно выбрать опцию ”Отправить посылку — Отправить заранее оформленную посылку”. Важно начать с самой большой посылки, потому что машины выбирает шкафчик в соответствии с ее размером. Отсканируйте все свои посылки, а затем кладите их в шкафчик. Избегайте ситуации, когда, отсканировав одну посылку, вы случайно кладете следующую в тот же шкафчик, не отсканировав”, — пояснил Кивимурд.

Используя один шкафчик посылочного автомата для нескольких посылок сразу, отправитель экономит свое время и время курьера, ведь заполнение и опорожнение шкафчиков происходит быстрее. Это также позволяет сэкономить место в посылочном автомате, что особенно важно в предрождественский сезон.

Статистика посылочных автоматов DPD показывает, что в Эстонии посылку вынимают из автомата в среднем в течение 6 часов после ее прибытия. Время, разумеется, варьируется и зависит от посылочного автомата — находится он в центре города, в пригороде и т.д. В среднем 78% посылок вынимают из автоматов в течение первых 24 часов.