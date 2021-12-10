В Таллинне бюджет сферы образования существенно вырастет: продолжится реновация школ и детских садов

В бюджете города на 2022 год на накладные расходы в сфере образования предусмотрено 292 млн евро, что на 5 процентов больше, чем в утвержденном в начале этого года бюджете. На инвестиции в учебные заведения в бюджете заложено 59,9 млн евро, в том числе 16,3 млн — на школы, и 43,6 млн — на детские сады. На накладные расходы в области спорта и физической активности предусмотрено 19,1 млн евро, на инвестиции — 9,6 млн евро.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что образование по-прежнему является одним из приоритетов города.

”Бюджет на сферу образования, включая инвестиции, превышает 34 процента всех расходов города. К этому добавляется еще молодежная работа — накладные расходы этой сферы составят около 2,5 млн евро. Текущий учебный год в школах Таллинна посвящен движению, здоровью и школьному спорту, и в следующем году мы продолжим создавать условия для формирования у детей привычки к физической активности. Также продолжится работа по развитию учебной среды в школах, детских садах и школах по интересам, — уточнил Белобровцев, добавив, что немаловажной является и предметная работа учебных заведений. — Наша цель — не только лишь в том, чтобы Таллинн входил в число мировых лидеров по результатам обучения, но и в том, чтобы наши учащиеся были счастливы. Помимо прочего, город будет уделять все большее внимание программам по профилактике и вмешательству в школьную травлю”.