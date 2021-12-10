В Таллинне бюджет сферы образования существенно вырастет: продолжится реновация школ и детских садов
Согласно проекту бюджета города Таллинна, в 2022 году в сфере образования вырастут как накладные расходы, так и инвестиции. Особое внимание будет уделено воспитанию у детей привычки к физической активности и созданию современной среды обучения. Целый ряд школ, детских садов и школ по интересам пройдет реновацию.
В бюджете города на 2022 год на накладные расходы в сфере образования предусмотрено 292 млн евро, что на 5 процентов больше, чем в утвержденном в начале этого года бюджете. На инвестиции в учебные заведения в бюджете заложено 59,9 млн евро, в том числе 16,3 млн — на школы, и 43,6 млн — на детские сады. На накладные расходы в области спорта и физической активности предусмотрено 19,1 млн евро, на инвестиции — 9,6 млн евро.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что образование по-прежнему является одним из приоритетов города.
”Бюджет на сферу образования, включая инвестиции, превышает 34 процента всех расходов города. К этому добавляется еще молодежная работа — накладные расходы этой сферы составят около 2,5 млн евро. Текущий учебный год в школах Таллинна посвящен движению, здоровью и школьному спорту, и в следующем году мы продолжим создавать условия для формирования у детей привычки к физической активности. Также продолжится работа по развитию учебной среды в школах, детских садах и школах по интересам, — уточнил Белобровцев, добавив, что немаловажной является и предметная работа учебных заведений. — Наша цель — не только лишь в том, чтобы Таллинн входил в число мировых лидеров по результатам обучения, но и в том, чтобы наши учащиеся были счастливы. Помимо прочего, город будет уделять все большее внимание программам по профилактике и вмешательству в школьную травлю”.
Школьники и воспитанники детских садов по-прежнему будут обеспечены бесплатным питанием, а тысячи семей — освобождены от платы за место в детском саду. Для покрытия расходов на питание воспитанников муниципальных детских садов в объеме установленной предельной ставки в городском бюджете на 2022 год предусмотрено 6 млн евро. К этой сумме также добавляется 240 000 евро на покрытие расходов на питание воспитанников частных детских садов. В целях еще большей поддержки семей в этом году город изменил принципы освобождения от платы за место в детском саду. Если ранее от платы освобождались лишь малообеспеченные семьи, родители детей с особыми образовательными потребностями, а также семьи с тремя или более детьми, посещающими детский сад, то теперь освобождение от платы за место в детском саду действует и на второго ребенка, посещающего детский сад.
По словам Белобровцева, среди приоритетных инвестиций сферы образования — реновация зданий, модернизация системы вентиляции в школах, а также обновление спортивных залов и стадионов.
”Продолжится строительство Мустамяэской школы по интересам, начнется проектирование нового здания центра по интересам ”Кулло” и школы Хелени. После подготовки проекта реконструкции Таллиннской художественной школы там также начнутся работы по строительству, — сказал Белобровцев. — Будут подведены итоги архитектурных конкурсов на пристройки к Гимназии Якоба Вестхольма и Таллиннской реальной школе, затем начнется проектирование зданий. Запланированы работы по модернизации системы вентиляции Тынисмяэской реальной школы и реконструкции спортивной площадки Линнамяэского русского лицея. В нескольких детских садах пройдут работы по реновации. В 2022 году строительные работы завершатся в детских садах Винди, Рыымупеса, Меривялья, Асундузе, Келлуке и Маасика, а начнутся — в детских садах Кристийне, Магдалеэна и Мяннику. Продолжатся или начнутся работы по проектированию еще 15 детских садов”.
В сфере молодежной работы в следующем году будут продолжены инициативы, направленные на повышение аттрактивности информации и доступности консультирования. Среди них, например, сотрудничество со школами, создание интерактивного сайта и активное использование социальных и прочих медиа в информационной работе. Город продолжит поддерживать организацию молодежных лагерей, в том числе деятельность целевого учреждения Õpilasmalev. Поддержка деятельности Молодежного горсобрания и Молодежного совета будет благоприятствовать вовлечению молодежи в жизнь города. Продолжится деятельность в рамках программы ”Вовлечение молодежи с риском отверженности и повышение готовности молодежи к трудовой занятости” при софинансировании Европейского социального фонда.