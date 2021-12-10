Luminor: волна мошенничества особенно усилилась в направлении стран Балтии

По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, в прошлом и этом году произошёл всплеск случаев мошенничества, причём в последнее время мошенники были более активны в Эстонии и других странах Балтии. Согласно данным, опубликованным полицией, большое количество мошенников базируется за пределами Эстонии, поэтому нельзя сказать, что мошенники — местные жители.

Вейко Кийк говорит о существовании множества различных видов мошенничества, а это значит, что не каждое мошенничество имеет одинаковые стадии. "Например, если взять очень популярные в настоящее время телефонные мошенничества, то, поскольку контакт по телефону происходит мгновенно, большое внимание уделяется эмоциям. Например, если звонят якобы из банка, то говорят, что у человека проблемы со счётом или средствами, и таким образом тонко играют на его чувстве страха", — сказал он.

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Ещё одно очень распространённое мошенничество — растущее число инвестиционных афер. "Когда человек находит в интернете ”эксклюзивную” инвестиционную услугу или ему её предлагают, акцент делается на прибыли, которую можно получить, и на быстрых деньгах, которые можно заработать с минимальным риском и усилиями", — говорит Кийк.

Многое зависит от самого мошенника, когда речь идёт о разработке схемы. "Чем лучше мошенник продумает свою схему, тем эффективнее она будет. Например, вся информация, находящаяся в свободном доступе в интернете, льёт воду на мельницу мошенников, будь то сообщения в социальных сетях, размещённые самим человеком, или какая-то другая важная деталь", — сказал Кийк, посоветовав критически относиться к информации, находящейся в открытом доступе в интернете, и перед размещением сообщения в социальных сетях проверять, кому оно адресовано, и кто его увидит.

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