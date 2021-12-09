МНЕНИЕ | Русский избиратель придерживается принципа "хоть плохой, но свой"

Но самой яркой новацией прошедших выборов стала борьба за голоса русскоязычных избирателей между центристами и консерваторами. Казалось бы, партия семьи Хельме проповедует ценности, совершенно чуждые русским жителям Эстонии: национализм, мононациональное государство, исключение русского языка из публичной сферы, территориальные претензии к России. Тем не менее, консерваторы решили сыграть на критичном отношении русскоязычного населения к Евросоюзу, ЛГБТ-бракам и либеральной идеологии. Воодушевлённые мнением социальных сетей, в которых русские комментаторы проклинали центристов и хвалили консерваторов, лидеры EKRE пытались даже штурмовать цитадель центризма — Нарву . Однако довольствовались здесь скромными 4 процентами. В русскоязычном Маарду консерваторы также выдвинули свой список, но как и в Кохтла-Ярве и в Силламяэ , не смогли пройти в состав Горсобрания. Другая история случилась в Таллинне, где консерваторы рассчитывали нарастить свою поддержку среди жителей Ласнамяэ. Это им отчасти удалось, EKRE приложили титанические усилия и получили здесь 3 тыс. голосов вместо 1.7 тыс. на предыдущих выборах. По популярности среди жителей Ласнамяэ консерваторы обошли реформистов, но значительно уступили центристам.

По-прежнему по числу полученных голосов лидируют центристы, избирательные союзы и реформисты. Только их поддержка уменьшилась на 2-3 процента и составила в 2021 г. соответственно 24.4, 24.3 и 17.3 процентов. При этом поддержка Isamaa практически не изменилась и сохранилась на уровне 8 процентов. Однако в 2 раза выросла поддержка EKRE — до 13 процентов, и в 2 раза уменьшилась поддержка социал-демократов — до 5 процентов. Также на ринге появился новый игрок — Eesti 200, получивший 6 процентов голосов избирателей. А вот явка осталась стабильной и составила в среднем по Эстонии 54,7 процентов (была 53.3). Не изменились и позиции ”чемпионов”: максимальная явка была зарегистрирована в Йыгевамаа — 59.3 процента (не изменилась), самая низкая в Ида-Вирумаа — 47.3 процента (было 47.4). В Таллинне проголосовало 54.5 процентов избирателей (было 53.5).

Почему это произошло? Да просто потому, что русский избиратель ещё более консервативен, чем эстонский. За примерами ходить далеко не нужно. Достаточно посмотреть на Россию, где перед каждыми выборами общество угрожает наказать власть за низкие доходы, повышение пенсионного возраста, за плохие дороги и некачественную медицину. Однако каждый раз на выборах побеждают представители партии власти. Так и в Эстонии: накануне выборов русскоязычные избиратели ругали центристов, обещали поддержку консерваторам. Но обещать — не значит жениться. В итоге русские выбрали верность традиции, отдав голоса Центристской партии.

Хотя накануне местных выборов Центристская партия оказалась в крайне тяжелом положении. Рейтинги партии были низкими, череда коррупционных скандалов, былой союз с EKRE и отставка правительства Ратаса сделали свое дело: поддержка центристов среди русскоязычных избирателей значительно сократилась. В Ида-Вирумаа можно было говорить об обвале рейтинга. Это позволило политологам спрогнозировать, что Центристская партия не сможет получить большинство в Таллиннском городском собрании и потеряет власть в нескольких городах Ида-Вирумаа. Так и случилось. Причинами этого, конечно же, были и некомпетентное управление во многих городах, которым руководит Центристская партия, кумовство и коррупция. Но потери центристов оказались не столь сокрушительными, как предсказывали, а появление на политическом поле Eesti 200 не позволило Центристской партии получить монопольное большинство в столичном горсобрании. Катаклизм случился в Нарве, где поддержка центристов снизилась в 2 раза. Но это связано с острым конфликтом в рядах местных центристов и с борьбой амбиций между Яной Тоом и Михаилом Стальнухиным. В результате избиратели Нарвы тоже оказались расколоты и многие из них отдали голоса альтернативному союзу Катри Райк.