Будьте осторожны на дорогах! За сутки в больницу попали 9 человек

В 7:55 у Кярбери, 28 в столичном районе Ласнамяэ 65-летний мужчина на Hyundai Terracan сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 9:36 у Киллустику, 2 в волости Раэ 21-летняя женщина на BMW X6 задела остановившийся впереди и ожидавший возможности повернуть налево автомобиль Toyota Hilux, которым управлял 50-летний мужчина. От этого автомобиль BMW отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с Nissan Almera, которым управлял 58-летний мужчина. Водителя Nissan доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:11 произошло ДТП на 20 км шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в деревне Вяэна-Йыэсуу, где, согласно первоначальным данным, 30-летняя женщина на Renault Thalia не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, столкнувшись там с Opel Vectra, которым управлял 53-летний мужчина. С места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу доставили водителя Renault, водителя и 71-летнюю пассажирку Opel.

В 14:41 произошло ДТП у перекрестка Выру и Тегури в Тарту, где 21-летний мужчина на Volkswagen Crafter объезжал частично находившийся на полосе противоположного движения автомобиль, выехал на тротуар и легко задел 78-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пешехода в травмпункт больницы Маарьямыйза на осмотр.

В 16:35 у Нотсу теэ, 4а в Раквере 49-летний мужчина на Toyota Avensis наехал во дворе на переходившую дорогу 14-летнюю девочку, а потом съехал с дороги в резался в уличный столб. Пешехода доставили в Ракверескую больницу.

В 18:41 около Й.Сютисте, 1 в Таллинне столкнулись совершавший поворот налево Škoda Kamiq, которым управлял 28-летний мужчина, и Mazda 6, которым управлял 34-летний мужчина. Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21:50 произошло ДТП на 14 км шоссе Арувалла-Ягала в волости Раазику, где, согласно первоначальным данным, 55-летний велосипедист выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi A4, которым управляла 24-летняя женщина. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.