Э-резидентству в Эстонии — 7 лет! Его поддержка сейчас является рекордной
Э-резиденты высоко ценят цифровой доступ к безопасным и передовым цифровым услугам Эстонии, которые позволяют создавать компании и управлять ими независимо от местонахождения. Недавний опрос исследовательской компании Norstat показывает высокую поддержку э-резидентства среди жителей Эстонии. 80% местного населения считают э-резидентство полезным для Эстонии, и это самая большая поддержка в истории программы, которой в этом месяце исполнилось семь лет.
По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Суття, э-резидентство делает эстонскую экономику больше, а внешнеполитический голос громче. "Э-резидентство — один из самых сильных национальных брендов в мире, который увеличивает дипломатическое влияние Эстонии в бизнесе, культуре и внешней политике. В следующем году мы надеемся достичь магических 100 000 э-резидентов, а это значит, что заинтересованное в благополучии Эстонии сообщество продолжает расти, как на дрожжах. Многие глобальные предприниматели при создании своей международной компании выбирают между США, Великобританией, Ирландией и Эстонией. Находиться в этом списке — большое признание, и часто жребий выпадает в пользу Эстонии именно благодаря э-резидентству, которое предлагает 100% цифровые решения и доступ к нашим ориентированным на пользователя, безопасным и удобным цифровым услугам. Это явное конкурентное преимущество,” — отметил Сутть.
Исполнительный директор программы э-резидентства Лаури Хаав подчеркнул, что влияние программы на представление эстонского цифрового государства иллюстрируют почти 20 000 публикаций в международных средствах массовой информации, в том числе в ведущих изданиях, таких как The New York Times, Forbes, Bloomberg и BBC. „Эстония первой в мире предложила э-резидентство, и глобальный интерес к нашему опыту продолжает оставаться высоким. По примеру Эстонии аналогичные инициативы уже были запущены в Литве и Дубае, а также запланированы в Португалии и Латвии. Другие страны тоже проявляют очень высокий интерес,” — сказал Хаав. Он добавил, что, согласно опросу, местные жители больше всего ценят вклад э-резидентства в представление миру эстонского цифрового общества. „Цифровое государство Эстонии уникально тем, что почти все услуги доступны удаленно. Э-резидентство играет важную роль в демонстрации истории успеха Эстонии иностранным гражданам, потому что благодаря этому они на собственном опыте убеждаются, какую ценность на самом деле создают ориентированные на пользователя, безопасные и удобные цифровые услуги,” — отметил Хаав.
Опрос также показал, что для половины жителей Эстонии э-резидентство является одной из самых ярких идей, реализованных в период после восстановления независимости. "Э-резидентство привлекает таланты со всего мира и международных предпринимателей для развития местной экономики. В Эстонии растет число жителей, которые знают хотя бы одного э-резидента, знакомы с человеком, работающим в учрежденной э-резидентом компании, или лицом, чья компания предоставляет вспомогательные услуги э-резидентам,” — сказал Хаав. За последние три года э-резиденты создали 20% всех зарегистрированных в Эстонии обществ с ограниченной ответственностью, они участвовали в учреждении почти трети эстонских стартапов, а в прошлом году доходы от программы достигли уже 20 миллионов евро. Это примерно столько же, сколько требуется для модернизации проходящей по Нарове речной границы. Хаав подчеркнул, что развитие э-резидентства происходит параллельно с повышением безопасности. Ужесточается процедура получения э-резидентства и усиливается предварительный и последующий контроль э-резидентов. „В вопросах безопасности не может быть послаблений, и команда э-резидентства активно сотрудничает с другими государственными учреждениями над ее улучшением, чтобы только честные предприниматели с благими намерениями были допущены в наше экономическое пространство,” — сказал Хаав.
По словам председателя совета э-резидентства Таави Котка, э-резидентство выросло из ползунков, и программа, созданная как государственный стартап, вступила в следующую фазу роста. Хорошим примером этого является открытие этой весной новых пунктов выдачи цифровых идентификационных карт э-резидента в Южной Африке, Сингапуре, Таиланде и Бразилии. "Э-резидентство позволяет предпринимателям по всему миру осуществлять свои мечты и получать пользу от прозрачной, менее бюрократической и безопасной деловой среды Эстонии,” — сказал Котка. Он добавил, что эстонская программа э-резидентства является пионером во всем мире, а это означает постоянное обучение в процессе развития. "Глобальное цифровое пространство быстро изменилось под воздействием эпидемии коронавирусной инфекции, и конкуренция между странами ужесточается. Для Эстонии важно сохранить свои позиции лидера и поборника инновационных решений, потому что почивание на лаврах может в усиливающейся международной конкуренции быстро сместить страну на скамейку запасных. Перед собой нужно постоянно ставить новые цели и быть голодным до успеха,” — сказал Котка.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. С момента запуска программы э-резидентства более 87 000 э-резидентов создали примерно 20 000 новых предприятий в Эстонии. Помимо косвенного экономического дохода, который, в частности, связан с ростом и инвестициями эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, прямое экономическое воздействие программы на государственный бюджет Эстонии составило более 80 миллионов евро.