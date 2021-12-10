Э-резидентству в Эстонии — 7 лет! Его поддержка сейчас является рекордной

Опрос также показал, что для половины жителей Эстонии э-резидентство является одной из самых ярких идей, реализованных в период после восстановления независимости. "Э-резидентство привлекает таланты со всего мира и международных предпринимателей для развития местной экономики. В Эстонии растет число жителей, которые знают хотя бы одного э-резидента, знакомы с человеком, работающим в учрежденной э-резидентом компании, или лицом, чья компания предоставляет вспомогательные услуги э-резидентам,” — сказал Хаав. За последние три года э-резиденты создали 20% всех зарегистрированных в Эстонии обществ с ограниченной ответственностью, они участвовали в учреждении почти трети эстонских стартапов, а в прошлом году доходы от программы достигли уже 20 миллионов евро. Это примерно столько же, сколько требуется для модернизации проходящей по Нарове речной границы. Хаав подчеркнул, что развитие э-резидентства происходит параллельно с повышением безопасности. Ужесточается процедура получения э-резидентства и усиливается предварительный и последующий контроль э-резидентов. „В вопросах безопасности не может быть послаблений, и команда э-резидентства активно сотрудничает с другими государственными учреждениями над ее улучшением, чтобы только честные предприниматели с благими намерениями были допущены в наше экономическое пространство,” — сказал Хаав.