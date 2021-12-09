ГРАФИК | В каких сферах сейчас больше всего нужны работники

Общее число вакантных и занятых должностей составило 619 665, из них наибольшая часть пришлась на сферы обрабатывающей промышленности, торговли и образования. Больше всего вакансий было в сфере образования (1959), оптовой и розничной торговли (1754) и в обрабатывающей промышленности (1578).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, из всех вакантных должностей 39% было в публичном секторе. ”Доля вакантных должностей, т.е. удельный вес вакансий в общем количестве должностей, была самой высокой в сфере информации и связи и в образовании, а самой низкой — в горнодобывающей промышленности и в сфере операций с недвижимостью”, – сказал он.

Большинство вакансий находилось находилось в Харьюском уезде (78%), в том числе в Таллинне (68%), далее следуют Тартуский (7,5%) и Пярнуский уезды (3,1%). Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Выруском уездах, а самой низкой — в Пыльваском и Йыгеваском уездах.

В третьем квартале на работу было принято 64 328 и уволено 65 041 человек. Оборот рабочей силы, харатеризующий ее передвижение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), увеличился по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 10%. ”По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства. По инициативе работодателя уволено 8572 работника, что составило 13% от общего количества уволившихся”, — добавил Таркиайнен.