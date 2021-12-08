Эстония и Венгрия блокируют налоговую реформу Евросоюза

"Блокирование инструкции можно рассматривать как способ, с помощью которого Эстония и Венгрия хотят улучшить свои позиции во время голосования по вопросу о минимальном налоге", — сказала эксперт по налоговой политике Oxfam International Кьяра Путатуру.

Эту новость прокомментировала во вторник и министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус : " Эстония делает все возможное, чтобы отстоять свою систему подоходного налога на прибыль предприятий в ходе начавшихся в Евросоюзе налоговых дебатов".

"Это правда, что в первую очередь мы хотим быть уверены в том, что эстонская система подоходного налога с предприятий сохранится. И если у нас будет определенность в этом отношении, мы сможем продвинуться и по другим налоговым вопросам", — сказала Пентус-Розиманнус в передаче "Uudis +" на Vikerraadio.